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Economie· 1 min citire

Scandalul ROBOR. Cum ar putea românii să recupereze banii plătiți în plus la rate

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Scris deIulian Budusan
Publicat2 nov. 2026, 17:44
Actualizat2 nov. 2026, 17:46

Președintele Consiliului Concurenței explică mecanismul prin care românii afectați de înțelegerile dintre bănci privind indicele ROBOR ar putea obține despăgubiri. Un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului propune simplificarea procedurii, astfel încât clienții să își poată recupera mai ușor sumele plătite în plus la rate.

În prezent, cele zece bănci sancționate de Consiliul Concurenței cu amenzi totale de 17 milioane de euro contestă sancțiunile în instanță, în timp ce clienții prejudiciați trebuie să deschidă procese individuale pentru a solicita despăgubiri.

În acest moment, toate cele zece bănci sancționate au introdus acțiuni în instanță prin care solicită suspendarea plății amenzilor.

În urma unei investigații, Consiliul Concurenței a aplicat amenzi în valoare totală de 17 milioane de euro pentru încălcarea legislației concurenței. Acești bani reprezintă venituri la bugetul de stat și constituie sancțiuni pentru încălcarea legii.

În paralel, există o inițiativă legislativă aflată în dezbaterea Senatului, care vizează simplificarea procedurii prin care persoanele prejudiciate pot obține despăgubiri.

Ce prevede legislația actuală? Avem o decizie a Consiliului Concurenței, contestată de bănci în instanța de contencios administrativ. În același timp, persoanele care se consideră prejudiciate trebuie să deschidă acțiuni separate în instanțele civile pentru a solicita despăgubiri. Practic, fiecare persoană trebuie să parcurgă propriul proces, ceea ce presupune proceduri complicate și termene îndelungate.

Inițiativa legislativă aflată în dezbaterea Senatului urmărește să simplifice acest mecanism. Mai exact, persoanele prejudiciate ar putea solicita direct băncilor despăgubirile cuvenite, fără să mai fie nevoite să parcurgă întregul traseu judiciar individual.

Așadar, dacă această propunere legislativă va fi adoptată, principalul său avantaj va fi reducerea birocrației și accelerarea procedurii prin care cetățenii își pot recupera prejudiciile

a declarat Bogdan Chirițoiu/Consiliul Concurenței.
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