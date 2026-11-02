Scandalul ROBOR. Cum ar putea românii să recupereze banii plătiți în plus la rate

Publicat 2 nov. 2026, 17:44 Actualizat 2 nov. 2026, 17:46

Președintele Consiliului Concurenței explică mecanismul prin care românii afectați de înțelegerile dintre bănci privind indicele ROBOR ar putea obține despăgubiri. Un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului propune simplificarea procedurii, astfel încât clienții să își poată recupera mai ușor sumele plătite în plus la rate.

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