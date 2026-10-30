Acord comercial major între China și Elveția. Aproape toate taxele vamale vor dispărea

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 oct. 2026, 20:36

Produsele elvețiene vor ajunge mai ușor pe piața chineză, după extinderea unui acord comercial major între cele două țări. Înțelegerea prevede eliminarea taxelor vamale pentru aproape toate exporturile Elveției către China.

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