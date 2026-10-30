Trump anunță că războiul cu Iranul se va încheia foarte curând: „Într-un fel sau altul”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri, 30 octombrie, că războiul cu Iranul se apropie de sfârșit și că se va încheia foarte curând, „într-un fel sau altul”. Liderul american a insistat că Teheranul trebuie să ofere garanții clare că nu va dezvolta niciodată arme nucleare, însă nu a precizat când și în ce condiții ar putea înceta confruntările.
Într-un interviu acordat postului de radio KCMO din Kansas City, Donald Trump și-a exprimat convingerea că războiul va ajunge în curând la final. Președintele american a susținut că Iranul reprezintă o amenințare pentru securitatea Orientului Mijlociu și a Europei, în special din cauza posibilității de a dezvolta arme nucleare.
Se va rezolva în curând, a declarat Donald Trump, președintele Statelor Unite, conform presei externe.
Cum a început războiul dintre Statele Unite și Iran
Conflictul a izbucnit pe 28 februarie 2026, când Statele Unite și Israelul au lansat o serie de atacuri asupra Iranului, vizând instalații nucleare, baze militare, sisteme de rachete și conducerea țării. În urma bombardamentelor, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis, iar Teheranul a răspuns prin atacuri asupra Israelului, bazelor americane și altor obiective din Orientul Mijlociu. Confruntările s-au extins rapid în regiune, afectând inclusiv transporturile maritime prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru comerțul mondial cu petrol.
În aprilie, părțile au ajuns la un armistițiu temporar, iar în iunie a fost semnat un acord preliminar care trebuia să deschidă calea negocierilor de pace. Înțelegerea s-a destrămat însă în iulie, iar atacurile și tensiunile au continuat. La începutul lunii octombrie, Donald Trump a anunțat că Statele Unite nu vor lansa noi atacuri asupra Iranului înaintea alegerilor americane din 3 noiembrie, dar a menținut deschisă posibilitatea unor noi operațiuni militare dacă negocierile nu vor produce rezultatele dorite.