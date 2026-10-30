Trump anunță că războiul cu Iranul se va încheia foarte curând: „Într-un fel sau altul”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 oct. 2026, 14:43

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri, 30 octombrie, că războiul cu Iranul se apropie de sfârșit și că se va încheia foarte curând, „într-un fel sau altul”. Liderul american a insistat că Teheranul trebuie să ofere garanții clare că nu va dezvolta niciodată arme nucleare, însă nu a precizat când și în ce condiții ar putea înceta confruntările.

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