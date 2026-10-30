Gazprom avertizează Europa: Gazul ar putea ajunge la 2.500 de dolari. Ana Maria Păcuraru explică miza crizei

Iarna care vine ar putea aduce nu doar temperaturi extrem de scăzute, ci și o nouă criză energetică în Europa. Șeful Gazprom lansează un avertisment în ceea ce privește evoluția prețurilor la gaze și vorbește despre un scenariu în care mia de metri cubi ar putea ajunge chiar și la 2.500 de dolari, dacă temperaturile vor coborî puternic. Miza crizei este explicată de Ana Maria Păcuraru, corespodent Realitatea Plus la Casa Albă.
Când șeful Gazprom începe să vorbească despre cât de geroasă ar putea fi iarna în Europa, nu face meteorologie, face politică. Avertismentul de azi: gaz de până la 2500 de dolari la mia de metri cubi, dacă vine frigul.
Momentul nu este întâmplător, Europa intră în iarnă cu cele mai mici rezerve din ultimul deceniu, iar prețul a trecut de 100 de euro pe megawatt-oră pentru prima dată în patru ani de zile. Numai că această criză nu a pornit de la Moscova, a pornit din Strâmtoarea Ormuz, unde blocajul a redus exporturile de gaz lichefiat din Qatar, iar o parte din transporturile americane au luat drumul Asiei, unde se plătește mult mai bine.
Și, chiar și așa, cea mai mare parte din gazul lichefiat care ajunge azi în Europa vine din Statele Unite ale Americii.
Kremlinul încearcă acum să transforme criza în argument, că singura soluție ieftină ar fi întoarcerea la gazul rusesc. Scenariul este cunoscut: în 2022 Gazprom a anunțat peste 4000 de dolari pentru iarnă. Prețul nici nu s-a apropiat de acel nivel, iar Europa a trecut iarna fără să cedeze.
Pentru România, miza nu este doar factura la gaz, este dacă Europa rezistă unui șantaj energetic, tocmai când Moscova testează cât de unit mai este Occidentul.