Gazprom avertizează Europa: Gazul ar putea ajunge la 2.500 de dolari. Ana Maria Păcuraru explică miza crizei

Publicat 30 oct. 2026, 12:46 Actualizat 30 oct. 2026, 12:49 Sursă Realitatea PLUS

Iarna care vine ar putea aduce nu doar temperaturi extrem de scăzute, ci și o nouă criză energetică în Europa. Șeful Gazprom lansează un avertisment în ceea ce privește evoluția prețurilor la gaze și vorbește despre un scenariu în care mia de metri cubi ar putea ajunge chiar și la 2.500 de dolari, dacă temperaturile vor coborî puternic. Miza crizei este explicată de Ana Maria Păcuraru, corespodent Realitatea Plus la Casa Albă.

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