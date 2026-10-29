Cine va plăti costurile trupelor americane staționate în România? Răspunsul ministrului de Externe

România discută cu Statele Unite despre posibilitatea de a acoperi anumite cheltuieli legate de prezența trupelor americane pe teritoriul național. Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a precizat că autoritățile române au înaintat o ofertă părții americane, iar dialogul continuă.
România poartă discuții cu Statele Unite privind posibilitatea de a contribui la cheltuielile pentru menținerea militarilor americani pe teritoriul țării, însă nu a fost luată încă o decizie finală. Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a confirmat că Bucureștiul a înaintat o propunere administrației americane, subliniind că prezența militară a SUA reprezintă un obiectiv strategic pentru securitatea României.
România discută cu SUA despre costurile trupelor americane
Prezent joi seară la TVR Info, Dan Neculăescu a explicat că negocierile cu partea americană sunt în desfășurare și că, în acest moment, nu pot fi prezentate detalii despre valoarea unei eventuale contribuții financiare sau despre modul în care ar putea fi suportate cheltuielile.
Șeful diplomației române a precizat că autoritățile au formulat o ofertă pentru Statele Unite, însă discuțiile nu au ajuns într-o etapă care să permită anunțarea unor concluzii definitive.
Ministrul a insistat asupra importanței strategice pe care România o acordă prezenței militare americane și a arătat că propunerea transmisă Washingtonului trebuie analizată în cadrul dialogului bilateral.
Informații despre posibilitatea ca România să suporte o parte din cheltuielile pe care SUA le au pentru staționarea militarilor pe teritoriul românesc au fost publicate și de Bloomberg.
Ce spune ministrul despre o posibilă retragere a militarilor americani
Întrebat dacă există posibilitatea retragerii trupelor americane din România, Dan Neculăescu a evitat să facă estimări privind un scenariu care nu s-a concretizat. El a subliniat că relația dintre București și Washington rămâne solidă în domeniul securității.
Potrivit ministrului, contactele dintre cele două părți continuă, iar dialogul diplomatic se desfășoară în condiții bune. În sprijinul acestei evaluări, oficialul a menționat vizita în Statele Unite a consilierului prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, pentru discuții cu reprezentanți importanți ai administrației americane.
Acesta a amintit și contactele desfășurate anterior la sediul NATO, în contextul consultărilor privind securitatea și cooperarea transatlantică.
Ministrul de Externe s-a declarat optimist în privința rezultatului negocierilor, afirmând că România are argumente relevante pentru a demonstra importanța sa în arhitectura de securitate regională și pentru interesele Statelor Unite.
Nicușor Dan a confirmat oferta privind împărțirea costurilor
Subiectul contribuției financiare a României a fost abordat și de președintele Nicușor Dan, în timpul vizitei efectuate în Statele Unite, la 23 septembrie.
Șeful statului a declarat atunci că autoritățile române au transmis răspunsurile solicitate de oficialii americani care analizează prezența trupelor SUA în Europa. Potrivit acestuia, România a propus inclusiv o formă de împărțire a costurilor operațiunilor militare.
Președintele a precizat că partea română așteaptă răspunsul administrației americane, în timp ce discuțiile continuă.
Deocamdată, nu au fost anunțate public nici valoarea unei eventuale contribuții financiare a României, nici condițiile concrete ale unei înțelegeri. Stabilirea acestor detalii depinde de rezultatul dialogului dintre București și Washington.
Miza discuțiilor este menținerea cooperării militare cu Statele Unite și consolidarea rolului României în securitatea regională, într-un context în care prezența americană reprezintă un element important al apărării pe flancul estic al NATO.