Cine va plăti costurile trupelor americane staționate în România? Răspunsul ministrului de Externe

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 oct. 2026, 22:23

România discută cu Statele Unite despre posibilitatea de a acoperi anumite cheltuieli legate de prezența trupelor americane pe teritoriul național. Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a precizat că autoritățile române au înaintat o ofertă părții americane, iar dialogul continuă.

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