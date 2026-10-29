Crimă pe fondul unei datorii din droguri, în Italia: un român a fost condamnat la peste 14 ani de închisoare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 oct. 2026, 19:43

Un român în vârstă de 26 de ani a fost condamnat în Italia la 14 ani și două luni de închisoare, în primă instanță, după ce a ucis un bărbat de 42 de ani. Potrivit presei italiene, conflictul ar fi pornit de la o datorie de 80.000 de euro legată de traficul de droguri, iar tânărul a plâns în sala de judecată la aflarea sentinței.să permită rămânerea definitivă a sentinței.

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