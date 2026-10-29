Crimă pe fondul unei datorii din droguri, în Italia: un român a fost condamnat la peste 14 ani de închisoare

Un român în vârstă de 26 de ani a fost condamnat în Italia la 14 ani și două luni de închisoare, în primă instanță, după ce a ucis un bărbat de 42 de ani. Potrivit presei italiene, conflictul ar fi pornit de la o datorie de 80.000 de euro legată de traficul de droguri, iar tânărul a plâns în sala de judecată la aflarea sentinței.să permită rămânerea definitivă a sentinței.
Cleo Koludra Ștefănescu, un român în vârstă de 26 de ani, a primit o pedeapsă de 14 ani și două luni de închisoare pentru uciderea lui Luca Leone, un italian de 42 de ani. Fapta s-a petrecut în mai 2025, în localitatea Vigevano, din provincia Pavia, iar conflictul dintre cei doi ar fi pornit de la o datorie de 80.000 de euro asociată unei tranzacții cu cocaină. Detaliile cazului au fost prezentate de publicația italiană Il Giorno.
Atacul a avut loc în curtea casei victimei
Crima s-a petrecut în zorii zilei de 6 mai 2025, în jurul orei 04:30, pe corso Novara, în Vigevano. Luca Leone se afla la domiciliul său, unde locuia împreună cu soția, când a fost atacat de Ștefănescu.
În timpul audierilor, românul le-a spus anchetatorilor că între el și victimă exista un conflict financiar. Potrivit declarațiilor sale, italianul îi datora aproximativ 80.000 de euro, bani care ar fi reprezentat contravaloarea a 2,5 kilograme de cocaină.
Ștefănescu a susținut că Leone nu voia să plătească suma și că, înainte de incident, ar fi fost amenințat de acesta. El a declarat că s-a deplasat la locuința italianului pentru a-și recupera banii, nu cu intenția de a-l omorî.
Întâlnirea dintre cei doi s-a transformat însă într-o confruntare violentă. Luca Leone a fost înjunghiat de peste 50 de ori cu un cuțit de bucătărie, în curtea din spatele locuinței. Soția bărbatului era în casă în acel moment, fără să fi văzut direct atacul, potrivit informațiilor relatate de presa italiană.
A fost prins în apropierea locului crimei
La intervenția carabinierilor, Cleo Koludra Ștefănescu a fost găsit în apropierea casei, având asupra sa cuțitul pătat de sânge. Acesta a fost reținut, iar personalul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru salvarea victimei, fiind constatat decesul acesteia.
Românul și-a recunoscut fapta în fața autorităților. Pe durata procedurilor judiciare, apărarea sa a fost asigurată de avocatul Roberto Grittini.
De ce a primit o pedeapsă mai mică decât cea solicitată de procuror
Dosarul a fost judecat la Tribunalul din Pavia, de magistratul Pasquale Villani, printr-o procedură simplificată prevăzută de legislația italiană. În condițiile aplicării acestei proceduri, pedeapsa poate fi redusă cu o treime.
Procuroarea Valentina De Stefano ceruse ca inculpatul să fie condamnat la 20 de ani de închisoare. Instanța a decis însă aplicarea unei pedepse de 14 ani și două luni de detenție.
Potrivit publicației Il Giorno, avocatul Roberto Grittini s-a declarat mulțumit de rezultatul procesului și a anunțat că, după ce a discutat cu clientul său, nu va contesta hotărârea. Conform relatării publicației italiene, această decizie urma să permită rămânerea definitivă a sentinței.