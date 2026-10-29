Meloni mărește taxele pentru bănci, energie și jocuri de noroc ca să acopere gaura din bugetul Italiei

Guvernul condus de Giorgia Meloni recurge la majorări de taxe pentru bănci, companii energetice, asigurători și operatorii din industria jocurilor de noroc, într-o încercare de a susține finanțele publice și de a reduce presiunea asupra bugetului Italiei. Măsurile vin în contextul unui deficit bugetar care va depăși din nou pragul de 3% din PIB impus de Uniunea Europeană.
Executivul de la Roma a aprobat proiectul de buget pentru 2027, un pachet electoral de 26 de miliarde de euro care combină reduceri de taxe pentru populație cu noi poveri fiscale pentru marile companii, scrie publicația MarketScreener Italia. Autoritățile speră astfel să acopere deficitul și să finanțeze cheltuieli suplimentare pentru sănătate, investiții publice și tranziția energetică.
Băncile vor plăti miliarde în plus
Guvernul italian estimează că sectorul financiar va contribui cu peste cinci miliarde de euro la finanțarea noului buget. Impozitul pe profitul băncilor va crește de la 27,5% la 30,5%. Companiile energetice și sectorul jocurilor de noroc vor plăti fiecare câte 700 de milioane de euro, în timp ce companiile de asigurări vor suporta o majorare a taxării de la 24% la 27%.
Pachetul de măsuri prevede reduceri de taxe și majorări de cheltuieli în valoare de 26 de miliarde de euro, având ca obiectiv reducerea poverii fiscale asupra veniturilor medii și a lucrătorilor independenți, precum și creșterea finanțării pentru Serviciul Național de Sănătate, a declarat Meloni în cadrul unei conferințe de presă, potrivit publicației citate.
Chiar și așa, în ciuda noilor taxe, proiectul de buget pentru 2027 prevede un deficit public de 3,4% din PIB, peste plafonul european de 3%. Comparativ, deficitul estimat pentru 2026 este de 2,9%.
Reduceri de taxe pentru angajați și liber-profesioniști
În paralel cu creșterea impozitării companiilor, guvernul Meloni încearcă să câștige sprijinul contribuabililor înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor, notează publicația citată.
Astfel, pragul pentru aplicarea cotei de impozitare de 33% va fi extins de la 50.000 la 55.000 de euro venit anual. În prezent, cota de 33% se aplică veniturilor anuale cuprinse între 28.000 și 50.000 de euro, în timp ce veniturile care depășesc 50.000 de euro sunt impozitate cu 43%.
Beneficiul fiscal maxim pentru contribuabili va fi de aproximativ 500 de euro pe an, a precizat Meloni.
Lucrătorii independenți vor plăti o cotă de impozitare de 15% pentru veniturile anuale de până la 100.000 de euro, față de pragul actual de 85.000 de euro.
Pachetul de măsuri transformă, de asemenea, în măsură permanentă reducerea taxei auto aplicate pentru peste 70% dintre autoturismele mici și medii, facilitate valabilă în prezent doar până la sfârșitul anului 2027.