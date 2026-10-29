Meloni mărește taxele pentru bănci, energie și jocuri de noroc ca să acopere gaura din bugetul Italiei

Publicat 29 oct. 2026, 15:18 Actualizat 29 oct. 2026, 15:19

Guvernul condus de Giorgia Meloni recurge la majorări de taxe pentru bănci, companii energetice, asigurători și operatorii din industria jocurilor de noroc, într-o încercare de a susține finanțele publice și de a reduce presiunea asupra bugetului Italiei. Măsurile vin în contextul unui deficit bugetar care va depăși din nou pragul de 3% din PIB impus de Uniunea Europeană.

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