Scandal după scrutinul din Israel. Partidul lui Netanyahu acuză formațiunile arabe că au ”furat alegerile”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 oct. 2026, 10:16

Partidul Likud, condus de premierul israelian în exercițiu Benjamin Netanyahu, a acuzat formațiunile politice majoritar arabe, care ar urma să obțină 17 mandate în Knesset, că au „furat alegerile”. Acuzațiile au fost lansate la o zi după scrutinul legislativ, marcat de o competiție strânsă, relatează AFP.

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