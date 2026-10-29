Scandal după scrutinul din Israel. Partidul lui Netanyahu acuză formațiunile arabe că au ”furat alegerile”

Partidul Likud, condus de premierul israelian în exercițiu Benjamin Netanyahu, a acuzat formațiunile politice majoritar arabe, care ar urma să obțină 17 mandate în Knesset, că au „furat alegerile”. Acuzațiile au fost lansate la o zi după scrutinul legislativ, marcat de o competiție strânsă, relatează AFP.
Scorul surprinzător obținut de partidele arabe
Alegerile legislative ”au fost furate de către partide arabe care susţin terorismul şi aneantizarea statului evreu”, a acuzat miercuri Partidul Likud, care dă asigurări că are probe cu privire la cazuri de ”corupţie, ameninţări, violenţe, falsificări şi utilizarea unor programe informatice interzise prin care să îndemne alegătorii să voteze”.
Partidele arabe Raam - un acronim care înseamnă în ebraică ”Lista Arabă Unită” - şi Lista Unificată (extremă stânga) au obţinut un scor-surpriză, cu mult peste aşteptări.
De-a lungul campaniei sale, Benjamin Netanyahu şi-a multiplicat atacurile împotriva acestor formaţiuni.
Marţi, în ziua alegerilor, el declara că ”trei responsabili de rang înalt” de la Raam au fost arestaţi în sudul ţării având asupra lor plicuri cu bani.
Directorul general interimar al Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dean Livneh, a evocat un incident ”neobişnuit” şi a anunţat că ”poliţia a arestat” înaintea închiderii secţiilor de votare ”indivizi care încercau să cumpere voturi”.
Acesta a subliniat, cu toate acestea, că ”niciun alt incident de acest fel nu a fost semnalat în ţară”.
Liderul Raam, Mansour Abbas, l-a acuzat apoi pe Benjamin Netanyahu de faptul că ”minte” prin aceste acuzaţii de fraudă electorală.
Likud cere o anchetă aprofundată
Miercuri, Likudul a anunţat că a transmis poliţiei, serviciilor de securitate internă Shin Bet şi CEC ”sute de mărturii şi de probe de furt electoral în numeroase secţii de vot arabe”.
Partidul a cerut o ”anchetă aprofundată” şi urmăriri judiciare împotriva presupuşilor vinovaţi şi o intervenţie imediată a CEC în examinarea acestor acuzaţii.