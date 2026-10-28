Putin îl numește pe Elon Musk „un geniu”. Ce spune despre cooperarea spațială dintre Rusia și SUA

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 oct. 2026, 22:44

Președintele rus Vladimir Putin l-a numit miercuri pe Elon Musk „un geniu” și a declarat că Rusia și Statele Unite continuă să colaboreze îndeaproape în domeniul spațial, în ciuda tensiunilor politice. Afirmațiile vin în contextul controverselor privind restricțiile de utilizare a serviciului Starlink în Ucraina.

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