Putin îl numește pe Elon Musk „un geniu”. Ce spune despre cooperarea spațială dintre Rusia și SUA

Președintele rus Vladimir Putin l-a numit miercuri pe Elon Musk „un geniu” și a declarat că Rusia și Statele Unite continuă să colaboreze îndeaproape în domeniul spațial, în ciuda tensiunilor politice. Afirmațiile vin în contextul controverselor privind restricțiile de utilizare a serviciului Starlink în Ucraina.
Putin laudă realizările lui Elon Musk în domeniul spațial
Liderul de la Kremlin a vorbit despre activitatea directorului executiv al SpaceX în marja summitului Rusia–Africa, desfășurat la Moscova în perioada 28–29 octombrie.
„Elon Musk este un geniu, un geniu adevărat. Câte nave spațiale are pe orbită? Peste 5.000”, a afirmat Vladimir Putin, potrivit agențiilor ruse de presă citate de EFE.
În același context, președintele rus a făcut referire la Rassvet, rețeaua satelitară pe care Rusia o dezvoltă, recunoscând că proiectul se află într-o etapă incipientă.
„Și noi abia facem primii pași”, a spus Putin.
Rusia și SUA continuă colaborarea în spațiu, afirmă liderul rus
Vladimir Putin a susținut că rivalitatea dintre Moscova și Washington nu ar trebui să împiedice cooperarea spațială. În opinia sa, cele două state trebuie să evite să își blocheze reciproc activitățile în acest domeniu.
„Atât noi, cât și partenerii noștri americani apreciem acest lucru și, în pofida tuturor problemelor politice, lucrăm strâns”, a declarat președintele rus.
Starlink, în centrul nemulțumirilor exprimate de Ucraina
Declarațiile despre Musk vin după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reclamat, în ultimele săptămâni, limitări ale serviciului Starlink. Potrivit acestuia, sistemul a încetat să funcționeze la anumite viteze, fără o avertizare prealabilă.
Separat, liderul de la Kiev a acuzat Statele Unite că nu au mai transmis avertizări înaintea unor atacuri rusești cu rachete balistice.
Sâmbătă, Ucraina a mulțumit Washingtonului pentru revenirea serviciului militar Starlink la parametrii obișnuiți. Potrivit relatării citate, restabilirea funcționării a urmat unei solicitări adresate lui Elon Musk de președintele american Donald Trump.
Cum a explicat Elon Musk restricțiile Starlink
Elon Musk a susținut, într-un mesaj recent, că limitările urmăresc să protejeze sateliții Starlink de eventuale atacuri de represalii ale Rusiei.
În explicația sa, distrugerea sateliților ar produce cantități mari de resturi orbitale, cu efecte asupra utilizării spațiului. Musk a avertizat că un asemenea scenariu ar putea face ca „spațiul să devină inutilizabil”.