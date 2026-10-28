MAE, reacție după accidentul feroviar devastator din Spania, soldat cu zeci de morți. Se verifică dacă printre victime se află și români

Ministerul Afacerilor Externe a început verificările pentru a stabili dacă printre victimele accidentului feroviar devastator produs miercuri, 28 octombrie, în provincia Toledo din Spania, se află și cetățeni români. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, iar în urma impactului mai multe vagoane au deraiat. Presa a relatat despre cel puțin 39 de morți, în timp ce operațiunile de salvare continuă. Autoritățile române au solicitat informații oficiale despre identitatea persoanelor decedate și rănite, iar ministrul de Externe, Dan Neculaescu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Spania.
MAE verifică dacă sunt români printre victimele accidentului feroviar din Spania
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri că reprezentanții Consulatului României la Ciudad Real au luat legătura cu autoritățile spaniole pentru a obține informații despre persoanele implicate în accidentul feroviar. Demersurile urmăresc identificarea victimelor și stabilirea cetățeniei acestora, pentru a clarifica dacă printre persoanele decedate sau rănite se află și români. Potrivit MAE, autoritățile spaniole continuă operațiunile de salvare și acordarea primului ajutor, astfel că informațiile privind identitatea tuturor victimelor nu sunt încă disponibile.
Reprezentanții diplomatici ai României mențin legătura cu instituțiile locale și urmăresc evoluția situației. La momentul comunicării informațiilor, Consulatul României la Ciudad Real nu primise solicitări de asistență consulară din partea unor cetățeni români sau a familiilor acestora. Acest lucru nu exclude însă posibilitatea ca printre persoanele afectate să se afle și români, verificările fiind în desfășurare.
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Toledo. Cel puțin 39 de morți, potrivit primelor relatări
Accidentul s-a produs miercuri dimineață, în jurul orei locale 08:54, în apropierea localității Urda, provincia Toledo, pe linia feroviară de mare viteză care leagă Madridul de Andaluzia. În coliziune au fost implicate un tren AVE, operat de compania spaniolă Renfe, și un tren al operatorului privat Iryo. Potrivit primelor informații, unul dintre trenuri l-ar fi lovit din spate pe celălalt, iar două vagoane au deraiat și au căzut pe un terasament de lângă calea ferată. Impactul a provocat numeroase victime și a declanșat o operațiune de salvare de amploare.
Unele relatări din presa spaniolă indică cel puțin 39 de persoane decedate, însă bilanțul complet și identitatea victimelor nu fuseseră confirmate oficial la momentul primelor comunicări. Autoritățile continuă verificările, iar numărul persoanelor afectate ar putea fi actualizat pe măsură ce echipele de intervenție finalizează operațiunile de salvare.
Mobilizare de amploare la locul tragediei. Trei elicoptere medicale și echipe de descarcerare
Imediat după producerea accidentului, autoritățile spaniole au mobilizat numeroase echipaje de salvare. La fața locului au fost trimise echipe de pompieri din Alcázar de San Juan și Orgaz, efective ale Gărzii Civile, voluntari ai Protecției Civile și personal medical. Intervenția a inclus trei elicoptere sanitare și două unități mobile de terapie intensivă.
Autoritățile regionale au activat Planul Teritorial de Urgență Castilla-La Mancha, pentru coordonarea echipajelor și gestionarea situației. În apropierea locului accidentului a fost organizat un punct medical avansat, unde persoanele afectate pot fi evaluate și stabilizate înainte de transportul către spitale. De asemenea, în localitatea Urda au fost pregătite spații pentru acordarea primului ajutor și pentru sprijinirea pasagerilor. Operațiunile de salvare sunt îngreunate de amploarea coliziunii și de poziția vagoanelor deraiate.
Ministrul de Externe, Dan Neculaescu, mesaj după tragedia din Spania
Ministrul român al Afacerilor Externe, Dan Neculaescu, a reacționat printr-un mesaj publicat pe platforma X, în care și-a exprimat regretul față de pierderile de vieți omenești și a transmis condoleanțe familiilor victimelor.
Oficialul a subliniat că România este solidară cu Spania și că reprezentanțele diplomatice sunt pregătite să ofere sprijin persoanelor care ar putea avea nevoie de asistență.
Ministrul a precizat, de asemenea, că misiunile diplomatice și consulare românești se află în contact cu autoritățile spaniole și pot interveni pentru acordarea asistenței necesare. În paralel, premierul spaniol Pedro Sánchez a transmis condoleanțe familiilor persoanelor decedate și a anunțat că urmărește situația împreună cu autoritățile responsabile de gestionarea intervenției.
Circulația trenurilor între Madrid și Andaluzia, suspendată după accident
Accidentul a provocat întreruperea circulației feroviare de mare viteză dintre Madrid și regiunea Andaluzia. Administratorul infrastructurii feroviare spaniole, Adif, a anunțat suspendarea traficului pe linia afectată, pentru a permite intervenția echipelor de salvare și verificarea infrastructurii. Măsura afectează legăturile feroviare dintre capitala Spaniei și mai multe orașe din sudul țării, inclusiv Sevilla. Compania Renfe a anunțat că pasagerii ale căror călătorii sunt afectate pot solicita modificarea sau anularea biletelor fără costuri suplimentare. Deocamdată, nu a fost anunțat un termen cert pentru reluarea circulației în condiții normale. Cauzele exacte ale coliziunii nu au fost stabilite, urmând să fie investigate de autoritățile spaniole.