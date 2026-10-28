MAE, reacție după accidentul feroviar devastator din Spania, soldat cu zeci de morți. Se verifică dacă printre victime se află și români

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 oct. 2026, 13:26

Ministerul Afacerilor Externe a început verificările pentru a stabili dacă printre victimele accidentului feroviar devastator produs miercuri, 28 octombrie, în provincia Toledo din Spania, se află și cetățeni români. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, iar în urma impactului mai multe vagoane au deraiat. Presa a relatat despre cel puțin 39 de morți, în timp ce operațiunile de salvare continuă. Autoritățile române au solicitat informații oficiale despre identitatea persoanelor decedate și rănite, iar ministrul de Externe, Dan Neculaescu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Spania.

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