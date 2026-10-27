Luca Niculescu, despre unirea României cu Republica Moldova: ”Se va face când cetăţenii celor două ţări îşi vor dori”

Premierul României, Luca Niculescu, a declarat marți că o eventuală unire a Republicii Moldova cu România va avea loc atunci când cetățenii ambelor state își vor dori acest lucru, însă, în prezent, prioritatea Bucureștiului este consolidarea relațiilor bilaterale și apropierea și mai mare a Chișinăului de Uniunea Europeană.
Luca Niculescu: ”Vrem să apropiem România de Republica Moldova”
Ideea unirii Republicii Moldova cu România a revenit în atenția publică în contextul războiului din Ucraina și al presiunilor exercitate de Rusia asupra Chișinăului, care amplifică preocupările privind securitatea și viitorul țării.
Maia Sandu:”Nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România”
La începutul anului 2026, într-un dialog cu jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota ”Da” la un eventual referendum privind unirea cu România. Totodată, aceasta a recunoscut că ideea nu beneficiază, în prezent, de un sprijin suficient de larg în rândul electoratului moldovean.
Potrivit unui sondaj realizat de iData, 41% dintre cetățenii Republicii Moldova susțin unirea cu România. În țara noastră, sprijinul pentru reunificarea celor două state este considerabil mai ridicat, aproximativ 72% dintre cetățeni fiind în favoarea unirii, menționează NewsMaker.
Într-un interviu acordat presei germane în 2025, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că ”personal” își dorește o unire cu Republica Moldova, însă a subliniat că, atât timp cât cetățenii moldoveni susțin forma actuală de stat, ”România nu va întreprinde nimic”.
La 27 martie 2018, la împlinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, Parlamentul de la București a adoptat o declarație prin care afirma că România ”va fi întotdeauna pregătită” să susțină orice demers de reunificare, dacă cetățenii Republicii Moldova își vor dori acest lucru.