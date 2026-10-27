Luca Niculescu, despre unirea României cu Republica Moldova: ”Se va face când cetăţenii celor două ţări îşi vor dori”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 27 oct. 2026, 22:25

Premierul României, Luca Niculescu, a declarat marți că o eventuală unire a Republicii Moldova cu România va avea loc atunci când cetățenii ambelor state își vor dori acest lucru, însă, în prezent, prioritatea Bucureștiului este consolidarea relațiilor bilaterale și apropierea și mai mare a Chișinăului de Uniunea Europeană.

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