Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după incendiul de la Carfil Brașov. România acuză un sabotaj coordonat de Moscova

Tensiuni majore între București și Moscova, după una dintre cele mai grave acuzații formulate de autoritățile române în ultimii ani. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București și a transmis un protest oficial dur, susținând că incendiul produs la platforma industrială Carfil din Brașov a fost rezultatul unui act de sabotaj coordonat de Rusia.
MAE îl convoacă pe ambasadorul Federației Ruse
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat marți, 27 octombrie 2026, convocarea ambasadorului Federației Ruse la București, în legătură cu incendiul care a afectat pe 14 septembrie 2026 platforma industrială Carfil din Brașov, a transmis Ministerul Afcerilor Externe într-un comunicat.
În cadrul întâlnirii de la sediul MAE, partea română a transmis un protest ferm față de ceea ce a calificat drept un act de sabotaj coordonat de Federația Rusă. Potrivit ministerului, responsabilitatea părții ruse este susținută de probele acumulate în cadrul investigațiilor desfășurate de autoritățile competente.
Oficialii români au subliniat caracterul „inacceptabil” al faptelor și au evidențiat gravitatea implicațiilor pentru securitatea națională și pentru siguranța cetățenilor.
Bucureștiul vorbește despre un episod de „război hibrid”
MAE a precizat că incidentul de la Carfil Brașov reprezintă o manifestare clară a războiului hibrid și se înscrie într-o serie mai amplă de acțiuni desfășurate sau sprijinite de Federația Rusă împotriva mai multor state europene.
Poziția oficială a României vine într-un context regional marcat de creșterea preocupărilor privind operațiunile de influență, sabotaj și destabilizare atribuite Moscovei în diverse state membre ale Uniunii Europene și NATO.
România condamnă și atacurile rusești din Marea Neagră
În cadrul convocării, partea română a condamnat și atacurile sistematice ale forțelor ruse asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime.
Diplomația română a subliniat că aceste acțiuni reprezintă încălcări ale dreptului internațional și afectează grav siguranța și libertatea navigației. Totodată, MAE a avertizat că atacurile contribuie la deteriorarea mediului de securitate din regiunea Mării Negre, o zonă de interes strategic major pentru România.