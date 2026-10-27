Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE după incendiul de la Carfil Brașov. România acuză un sabotaj coordonat de Moscova

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 27 oct. 2026, 16:26

Tensiuni majore între București și Moscova, după una dintre cele mai grave acuzații formulate de autoritățile române în ultimii ani. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București și a transmis un protest oficial dur, susținând că incendiul produs la platforma industrială Carfil din Brașov a fost rezultatul unui act de sabotaj coordonat de Rusia.

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