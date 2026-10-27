Se măresc taxele în 2027? Luca Niculescu anunță planul Guvernului. De unde vrea să aducă bani la buget

Premierul Luca Niculescu vine cu noi declarații despre taxele și impozitele pe care românii le-ar putea plăti în 2027. Aflat marți, 27 octombrie, la Chișinău, în prima sa vizită oficială în străinătate de la preluarea mandatului, șeful Guvernului a transmis că Executivul nu își dorește noi majorări de taxe. Niculescu susține că reducerea deficitului bugetar trebuie făcută în primul rând prin oprirea risipei banilor publici, cheltuieli mai eficiente și o colectare mai bună a veniturilor la buget. Premierul a discutat și despre investițiile românești în Republica Moldova, care susțin, potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproximativ 210.000 de locuri de muncă.
În cadrul întâlnirii cu reprezentanții companiilor românești care investesc în Republica Moldova, Luca Niculescu a vorbit despre planurile economice ale noului Guvern și despre măsurile prin care autoritățile încearcă să echilibreze bugetul de stat. Premierul a transmis că Executivul își menține obiectivul de a nu majora taxele și impozitele, însă deciziile finale vor fi luate după încheierea analizelor privind situația financiară a țării.
Șeful Guvernului a atras atenția că România se numără printre statele europene cu un nivel scăzut al colectării veniturilor fiscale. Tocmai de aceea, susține că Ministerul Finanțelor și celelalte instituții implicate trebuie să găsească soluții pentru ca statul să încaseze mai eficient banii care i se cuvin. Niculescu a insistat și asupra nevoii de stabilitate și predictibilitate fiscală, două condiții pe care le consideră esențiale pentru atragerea investitorilor și dezvoltarea companiilor.
Ce schimbări pregătește Guvernul pentru economie. Premierul vrea să oprească risipa banilor publici
Luca Niculescu a explicat că una dintre principalele priorități ale Guvernului este relansarea economiei, prin atragerea de investiții și sprijinirea firmelor românești care vor să se dezvolte atât în țară, cât și în străinătate. Potrivit premierului, consolidarea fiscală nu trebuie să se bazeze exclusiv pe majorarea taxelor. Executivul își propune să reducă risipa din sectorul public, să folosească mai eficient fondurile disponibile și să îmbunătățească încasarea veniturilor bugetare.
O altă direcție anunțată de șeful Guvernului vizează sprijinirea sectoarelor economice strategice, încurajarea inovării și protejarea capitalului românesc. Premierul a subliniat că investitorii au nevoie de reguli clare și de stabilitate pentru a putea face planuri pe termen lung. În acest context, a amintit că România are din nou un Guvern cu puteri depline, după aproape șase luni de criză politică. Niculescu consideră că stabilitatea guvernamentală trebuie însoțită de măsuri economice care să încurajeze investițiile și dezvoltarea companiilor.
Investiții de miliarde în Republica Moldova. Câte locuri de muncă au creat companiile românești
În cadrul vizitei de la Chișinău, premierul s-a întâlnit cu reprezentanți ai companiilor românești care derulează proiecte de investiții în Republica Moldova și le-a transmis că vor continua să beneficieze de sprijinul Guvernului de la București. Niculescu a apreciat activitatea antreprenorilor și rolul pe care aceștia îl au în dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări. Șeful Executivului a vorbit despre curajul oamenilor de afaceri de a investi și despre riscurile pe care și le asumă pentru dezvoltarea companiilor.
Premierul a subliniat că investițiile românești în Republica Moldova nu au doar un rol economic, ci reprezintă și un element strategic al relației bilaterale. Acesta a dat asigurări că Guvernul va continua să susțină proiectele companiilor românești și își dorește intensificarea investițiilor în perioada următoare. Din delegația care îl însoțește la Chișinău fac parte vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Afacerilor Externe și Luminița Odobescu, consiliera premierului.
Ce a discutat Niculescu cu Mugur Isărescu și oamenii de afaceri înainte de vizita la Chișinău
După întâlnire, Luca Niculescu a transmis că statul trebuie să sprijine firmele care creează locuri de muncă și să nu continue să le împovăreze prin taxe și birocrație. Șeful Guvernului a susținut că echilibrarea finanțelor publice nu poate fi realizată la nesfârșit prin majorarea taxelor și că autoritățile trebuie să se concentreze pe reducerea risipei, combaterea evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării.
Printre măsurile economice asumate în programul de guvernare se numără eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027, menținerea cotei unice de impozitare și accelerarea rambursărilor de TVA pentru contribuabilii corecți.
Bugetul pentru 2027, primul test important al Guvernului Niculescu
Guvernul condus de Luca Niculescu a fost învestit pe 20 octombrie 2026, după o perioadă de aproape șase luni de criză politică. Printre principalele obiective ale noului Executiv se află adoptarea bugetului pentru anul viitor, reducerea deficitului și atragerea investițiilor. Premierul a declarat încă din perioada formării Guvernului că își dorește să evite noi creșteri de taxe în 2027, dar a precizat că o decizie definitivă depinde de situația veniturilor și cheltuielilor statului.
Înainte de adoptarea bugetului pentru anul viitor, Executivul trebuie să finalizeze rectificarea bugetară și să stabilească resursele disponibile pentru finanțarea instituțiilor publice, a investițiilor și a celorlalte cheltuieli. Niculescu și-a propus ca bugetul pentru 2027 să fie adoptat până la sfârșitul lunii decembrie, astfel încât instituțiile publice și companiile să își poată pregăti activitatea pentru anul următor.