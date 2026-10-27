Se măresc taxele în 2027? Luca Niculescu anunță planul Guvernului. De unde vrea să aducă bani la buget

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 oct. 2026, 13:21

Premierul Luca Niculescu vine cu noi declarații despre taxele și impozitele pe care românii le-ar putea plăti în 2027. Aflat marți, 27 octombrie, la Chișinău, în prima sa vizită oficială în străinătate de la preluarea mandatului, șeful Guvernului a transmis că Executivul nu își dorește noi majorări de taxe. Niculescu susține că reducerea deficitului bugetar trebuie făcută în primul rând prin oprirea risipei banilor publici, cheltuieli mai eficiente și o colectare mai bună a veniturilor la buget. Premierul a discutat și despre investițiile românești în Republica Moldova, care susțin, potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproximativ 210.000 de locuri de muncă.

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