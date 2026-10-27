Viorel Cataramă îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „PNL-ul are o problemă mortală”. Ce spune despre TVA

Atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, chiar din interiorul Partidului Național Liberal. Omul de afaceri Viorel Cataramă susține că fostul premier a devenit o problemă extrem de gravă pentru PNL și îl consideră responsabil pentru scăderea nivelului de trai al românilor. În emisiunea „Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu, liberalul a criticat majorarea taxelor și a cerut revenirea TVA la 19%, dar și reducerea fiscalității.
Viorel Cataramă consideră că situația în care a ajuns PNL este strâns legată de deciziile luate de Ilie Bolojan în perioada în care a condus Guvernul. Omul de afaceri susține că fostul premier este asociat de o mare parte a populației cu scăderea nivelului de trai, iar acest lucru afectează grav imaginea partidului.
Criticile sale vizează în special politica fiscală aplicată de fostul Executiv, despre care consideră că a afectat atât populația, cât și mediul de afaceri. Cataramă susține că majorarea taxelor a fost una dintre principalele greșeli ale guvernării Bolojan și că PNL ar trebui să revină la măsuri economice bazate pe reducerea fiscalității.
Cataramă cere revenirea TVA la 19%. Atac la politica fiscală a fostului premier
Una dintre principalele măsuri susținute de Viorel Cataramă este reducerea TVA de la 21% la 19%, nivelul aplicat înainte de modificările fiscale introduse în timpul guvernării Bolojan. Liberalul consideră că revenirea la vechile cote de impozitare, sau chiar reducerea acestora sub nivelurile anterioare, ar trebui să fie o prioritate. În opinia sa, o asemenea schimbare ar reprezenta o revenire la principiile economice de dreapta, pe care PNL ar trebui să le susțină.
Omul de afaceri susține astfel că reducerea taxelor ar trebui să înlocuiască politica de majorare a fiscalității aplicată de fostul Guvern. Cataramă a criticat și continuarea investițiilor în stadioane de fotbal, pe care le consideră costisitoare pentru bugetul public. Acesta a reproșat fostului premier că a permis continuarea unor asemenea proiecte, susținând că stadioanele reprezintă pierderi financiare.
Scandalul din PNL se adâncește. Cataramă a vorbit și despre înlăturarea lui Bolojan
Declarațiile vin pe fondul tensiunilor din interiorul Partidului Național Liberal, unde viitorul politic al lui Ilie Bolojan a fost pus sub semnul întrebării după încheierea mandatului său de premier. Viorel Cataramă a criticat și anterior direcția în care se îndreaptă partidul. La mijlocul lunii octombrie, omul de afaceri a vorbit despre posibilitatea înlăturării lui Ilie Bolojan de la conducerea PNL, susținând că liberalii ar putea relua disputa ideologică dintre tabăra conservatoare și cea progresistă.
La acel moment, Cataramă afirma că PNL ajunsese în unele sondaje la aproximativ 10–12% și lega scăderea de perioada în care Bolojan s-a aflat la conducerea Guvernului. Noile declarații arată că omul de afaceri își menține poziția critică față de fostul premier și față de măsurile fiscale promovate de acesta.
TVA de 21%, una dintre cele mai contestate măsuri ale guvernării Bolojan
Cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21% începând cu 1 august 2025, în cadrul pachetului de măsuri fiscal-bugetare adoptat pentru reducerea deficitului. În același timp, cotele reduse de 5% și 9% au fost înlocuite, în general, cu o cotă de 11%.
Ilie Bolojan a apărat în repetate rânduri această decizie, explicând că România avea nevoie de venituri suplimentare la buget și că amânarea măsurilor ar fi pus în pericol stabilitatea financiară și accesul la fondurile europene. Recent, fostul premier a recunoscut că majorarea TVA nu a fost o măsură bună pentru populație, dar a atras atenția că nici actualul Guvern nu a redus taxa după preluarea mandatului. Bolojan susține că orice reducere a fiscalității trebuie însoțită de măsuri care să mențină echilibrul bugetar.