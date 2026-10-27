Viorel Cataramă îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „PNL-ul are o problemă mortală”. Ce spune despre TVA

Publicat 27 oct. 2026, 11:23 Sursă Realitatea PLUS

Atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, chiar din interiorul Partidului Național Liberal. Omul de afaceri Viorel Cataramă susține că fostul premier a devenit o problemă extrem de gravă pentru PNL și îl consideră responsabil pentru scăderea nivelului de trai al românilor. În emisiunea „Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu, liberalul a criticat majorarea taxelor și a cerut revenirea TVA la 19%, dar și reducerea fiscalității.

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