Advertising
Advertising
ExclusivPolitica· 1 min citire
Lider PNL, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Dă dovadă de ipocrizie. PSD a fost bun când l-a votat”
Publicat26 oct. 2026, 16:57
Actualizat26 oct. 2026, 17:37
SursăRealitatea PLUS
Alin Tişe, preşedintele CJ Cluj, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că dă dovadă de ipocrizie, criticând PSD, partidul care l-a votat, şi guvernarea abia instalată, căreia, în opinia sa, ar trebui să i se acorde timp pentru a-şi demonstra capacitatea de a conduce ţara.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News