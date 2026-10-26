Lider PNL, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Dă dovadă de ipocrizie. PSD a fost bun când l-a votat”

Publicat 26 oct. 2026, 16:57 Actualizat 26 oct. 2026, 17:37 Sursă Realitatea PLUS

Alin Tişe, preşedintele CJ Cluj, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că dă dovadă de ipocrizie, criticând PSD, partidul care l-a votat, şi guvernarea abia instalată, căreia, în opinia sa, ar trebui să i se acorde timp pentru a-şi demonstra capacitatea de a conduce ţara.

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