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Lider PNL, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Dă dovadă de ipocrizie. PSD a fost bun când l-a votat”

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat26 oct. 2026, 16:57
Actualizat26 oct. 2026, 17:37
SursăRealitatea PLUS

Alin Tişe, preşedintele CJ Cluj, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că dă dovadă de ipocrizie, criticând PSD, partidul care l-a votat, şi guvernarea abia instalată, căreia, în opinia sa, ar trebui să i se acorde timp pentru a-şi demonstra capacitatea de a conduce ţara.

Alin Tișe, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan

Această ipocrizie de care dânsul dă dovadă și anume: Acuma afirmă că acest guvern este al PSD-ului, pentru că nu este un prim-ministru de la PNL. Dar întreb eu, când a fost un prim-ministru de la PNL, adică dânsul, când a fost prim-ministru și a fost ales prim-ministru sau votat prim-ministru și cu voturile PSD-ului și avea PSD-ul un guvern mai mulți miniștri decât avea PNL-ul, întreb eu dacă PSD-ul ar fi adus un guvern. Înțeleg că și dânsul era tot exponentul PSD-ului? Până la urmă, PSD-ul și-a asumat această guvernare, deci nu e nicio noutate

— a declarat Alin Tișe, la Realitatea PLUS.

Potrivit liderului liberal, ”PSD-ul a afirmat public că face un gest prin care își asumă guvernarea cu un premier nominalizat de către președintele României. Deci nu e un secret din acest lucru”.

Alin Tișe: PSD a fost bun pentru că l-a votat

Alin Tişe a subliniat că este nefiresc să critici guvernarea imediat după instalare, înainte ca aceasta să aibă timp să îşi demonstreze capacitatea de a guverna.

Când când a fost sincer dânsul? Când a fost votat de PSD, PSD-ul a fost bun pentru că l-a votat pe dânsul și atunci nu era un guvern PSD controlat de PSD, iar acuma dacă este un alt premier și nu e dânsul premier și cu același PSD în guvern, acuma guvernul este al PSD-ului. Este nefiresc să începi să critici guvernarea când de abia s-a instalat. Trebuie să lași o perioadă să oamenii aceștia să poată lucra, să poată să arate țării dacă sunt capabili de ceva

— a mai spus liderul PNL.
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