PNRR, cursă contra cronometru pentru România. Mihai Ghigiu anunță termenul-limită pentru deblocarea banilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 oct. 2026, 14:59

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, avertizează că România are la dispoziție doar două săptămâni pentru a rezolva procedurile administrative restante, astfel încât să poată încasa cât mai mulți bani din PNRR în acest an. Potrivit ministrului, termenul-limită pentru închiderea acestor proceduri este 6 noiembrie.

Distribuie articolul