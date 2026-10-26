PNRR, cursă contra cronometru pentru România. Mihai Ghigiu anunță termenul-limită pentru deblocarea banilor

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, avertizează că România are la dispoziție doar două săptămâni pentru a rezolva procedurile administrative restante, astfel încât să poată încasa cât mai mulți bani din PNRR în acest an. Potrivit ministrului, termenul-limită pentru închiderea acestor proceduri este 6 noiembrie.
„Tot ce a stagnat în ultimele luni trebuie rezolvat în doar două săptămâni pentru ca România să poată lua cât mai mulți bani din PNRR”, a transmis Mihai Ghigiu.
Mihai Ghigiu: „Ne aflăm contracronometru”
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene susține că accelerarea procedurilor administrative este prioritatea imediată a mandatului său. El leagă respectarea termenului de 6 noiembrie de încasarea fondurilor europene în acest an.
„Ne aflăm contracronometru, iar data de 6 noiembrie este termenul-limită până la care trebuie să închidem toate procedurile administrative restante pentru ca banii din PNRR să ajungă în țară în acest an”, a precizat ministrul.
Ghigiu afirmă că a început încă din primele momente ale mandatului activitatea de teren și coordonarea directă cu ministerele de linie, fără o perioadă de acomodare.
Întâlniri cu miniștrii și suplimentarea echipelor de lucru
Potrivit mesajului său, Mihai Ghigiu a avut deja o primă întâlnire de lucru cu ministrul dezvoltării, Alexandru Stoica. Discuțiile au vizat stabilirea liniilor directoare pentru perioada următoare.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că vor urma întâlniri și cu ceilalți miniștri, pentru reorganizarea resurselor interne și suplimentarea echipelor implicate în procedurile privind PNRR.
„Urmează astfel de întâlniri și cu restul miniștrilor pentru a ne reorganiza resursele interne, a suplimenta echipele de lucru și a pune la aceeași masă întreaga experiență tehnică și politică pentru a urgenta procesul”, a explicat Ghigiu.
Fondurile europene pentru infrastructură, școli și spitale, în centrul demersurilor
Mihai Ghigiu subliniază că atragerea banilor europeni are o miză directă pentru comunitățile locale, infrastructură, școli și spitale. Ministrul afirmă că sunt purtate negocierile necesare pentru valorificarea resurselor europene la care România are dreptul.
„Miza este enormă și privește direct comunitățile locale, infrastructura, școlile și spitalele noastre. Purtăm toate negocierile necesare pentru a ne asigura că fiecare resursă europeană la care România are dreptul va fi atrasă și pusă în slujba cetățenilor”, a transmis acesta.
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