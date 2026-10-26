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Politica· 1 min citire

Traian Băsescu critică măsurile lui Ilie Bolojan: „Mărind taxele n-a reușit decât să frâneze economia”

Traian Băsescu

Traian Băsescu

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Scris deDarius Stănescu
Publicat26 oct. 2026, 11:26
SursăRealitatea PLUS

Traian Băsescu critică majorarea taxelor decisă de Ilie Bolojan și susține că măsurile au frânat economia, fără să aducă venituri semnificativ mai mari la buget. Fostul președinte îi reproșează fostului premier că a ales creșterea fiscalității în locul reducerii cheltuielilor statului.

Traian Băsescu, despre majorarea taxelor: „Greșit!”

Fostul șef al statului consideră că măsurile fiscale adoptate de Ilie Bolojan au fost greșite și că efectele acestora nu au justificat decizia de a crește taxele. În opinia sa, această abordare a afectat creșterea economică, fără un câștig bugetar semnificativ.

„Bolojan n-a făcut ce a trebuit. A mers exact pe scheme de gen FMI. «Mărim taxele pe economie». Greșit! Pentru că mărind taxele n-a reușit decât să frâneze economia și să frâneze creșterea economică. Asta a realizat cu mărirea taxelor și nu a avut niște venituri semnificativ mai mari. Pur și simplu efectul a fost nejustificat”, a declarat Traian Băsescu.

Băsescu îi reproșează lui Bolojan că nu a redus cheltuielile statului

Criticile fostului președinte vizează și prioritățile alese de Ilie Bolojan. Băsescu susține că reducerea cheltuielilor statului ar fi trebuit să fie preferată majorării taxelor, pe care o consideră o frână pentru activitatea economică.

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