Traian Băsescu critică măsurile lui Ilie Bolojan: „Mărind taxele n-a reușit decât să frâneze economia”

Publicat 26 oct. 2026, 11:26 Sursă Realitatea PLUS

Traian Băsescu critică majorarea taxelor decisă de Ilie Bolojan și susține că măsurile au frânat economia, fără să aducă venituri semnificativ mai mari la buget. Fostul președinte îi reproșează fostului premier că a ales creșterea fiscalității în locul reducerii cheltuielilor statului.

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