Adrian Cuculis, mesaj tranșant despre protestele din Europa și situația din România: Ce îi cere noului Guvern

Publicat 25 oct. 2026, 20:26 Actualizat 25 oct. 2026, 21:14

Avocatul Adrian Cuculis a transmis un mesaj despre tensiunile sociale din mai multe state europene și posibilitatea ca fenomene similare să apară și în România. Într-o postare publică, acesta a susținut că situația din Franța, Italia și Grecia nu se va repeta, cel puțin deocamdată, în țara noastră. Totodată, avocatul a pus în discuție rolul politicilor promovate în Franța și a transmis un set de solicitări noului Guvern, insistând asupra transparenței și a modului în care sunt aplicate măsurile administrative.

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