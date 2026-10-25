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Politica· 1 min citire

Adrian Cuculis, mesaj tranșant despre protestele din Europa și situația din România: Ce îi cere noului Guvern

Adrian Cuculis / Sursa foto - Facebook

Adrian Cuculis / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 oct. 2026, 20:26
Actualizat25 oct. 2026, 21:14

Avocatul Adrian Cuculis a transmis un mesaj despre tensiunile sociale din mai multe state europene și posibilitatea ca fenomene similare să apară și în România. Într-o postare publică, acesta a susținut că situația din Franța, Italia și Grecia nu se va repeta, cel puțin deocamdată, în țara noastră. Totodată, avocatul a pus în discuție rolul politicilor promovate în Franța și a transmis un set de solicitări noului Guvern, insistând asupra transparenței și a modului în care sunt aplicate măsurile administrative.

Adrian Cuculis, despre protestele din Franța, Italia și Grecia

În mesajul său, Adrian Cuculis a făcut referire la evoluțiile sociale din mai multe țări europene, unde, potrivit acestuia, tensiunile și manifestațiile s-ar extinde. Avocatul consideră că România nu se află, în prezent, în situația de a înregistra un fenomen similar celui observat în statele menționate.

Acesta și-a argumentat poziția prin faptul că nu anticipează apariția unor mobilizări studențești de amploarea celor din alte țări europene.

„Ceea ce se petrece în Franța, Italia, Grecia și se tot extinde, nu se va întâmpla și în România!”, a transmis Adrian Cuculis.

Avocatul a precizat, totodată, că, în opinia sa, explicațiile pentru tensiunile sociale din Europa nu pot fi reduse exclusiv la problema migrației. El a indicat și influența unor orientări culturale și politice, făcând o paralelă între direcția asociată președintelui francez Emmanuel Macron și anumite poziții din politica românească.

„Ceea ce se petrece în Franța, Italia, Grecia și se tot extinde, nu se va întâmpla și în România! De ce nu o să se întâmple? Fiindcă nu există nicio șansă ca noi să avem „studenți” în stradă, așa cum au ei. Cel puțin până acum. În fine, fenomenul nu are 100% legătură cu migrația, ci are legătură cu „cultura” instituita de Macron și, ce să vezi, este simetrică cu usr iștii noștri. Dacă tot suntem la „început” cu noul Guvern, ar trebui să livreze acesta, pentru început, 2 chestiuni: • Transparență cu ce au găsit; • Trasabilitate pe măsuri. Dacă plecăm de aici, cred că pot ajunge departe.”

— a declarat avocatul Adrian Cuculis.
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