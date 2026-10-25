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Politica· 1 min citire
Adrian Cuculis, mesaj tranșant despre protestele din Europa și situația din România: Ce îi cere noului Guvern
Adrian Cuculis / Sursa foto - Facebook
Publicat25 oct. 2026, 20:26
Actualizat25 oct. 2026, 21:14
Avocatul Adrian Cuculis a transmis un mesaj despre tensiunile sociale din mai multe state europene și posibilitatea ca fenomene similare să apară și în România. Într-o postare publică, acesta a susținut că situația din Franța, Italia și Grecia nu se va repeta, cel puțin deocamdată, în țara noastră. Totodată, avocatul a pus în discuție rolul politicilor promovate în Franța și a transmis un set de solicitări noului Guvern, insistând asupra transparenței și a modului în care sunt aplicate măsurile administrative.
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