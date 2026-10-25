Sorin Grindeanu, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Vom schimba direcția României”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 oct. 2026, 09:55

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat duminică un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, criticând dur măsurile de austeritate, despre care a afirmat că au sărăcit populația și au afectat economia, fără să rezolve problemele bugetare ale României. Liderul social-democrat a acuzat că nota de plată a acestor politici este suportată de români și de firmele românești și a anunțat că miniștrii PSD vor veni cu măsuri concrete pentru relansarea economiei și protejarea nivelului de trai.

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