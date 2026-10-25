Sorin Grindeanu, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Vom schimba direcția României”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat duminică un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, criticând dur măsurile de austeritate, despre care a afirmat că au sărăcit populația și au afectat economia, fără să rezolve problemele bugetare ale României. Liderul social-democrat a acuzat că nota de plată a acestor politici este suportată de români și de firmele românești și a anunțat că miniștrii PSD vor veni cu măsuri concrete pentru relansarea economiei și protejarea nivelului de trai.
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Președintele PSD susține că România pornește de la peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate și obligații amânate, în condițiile în care bugetul adoptat în aprilie s-a epuizat în octombrie, iar țara înregistrează cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.
Sorin Grindeanu: Miniștrii PSD vin cu măsuri concrete, cu termene și rezultate
Totodată, liderul social-democrat a anunțat că săptămâna viitoare, ”miniștrii PSD vin cu măsuri concrete, cu termene și rezultate”:
• Sănătate: asigurarea fondurilor necesare funcționării UPU și serviciilor de Ambulanță din întreaga țară;
• Agricultură: deblocarea despăgubirilor pentru secetă și reluarea dialogului cu Comisia Europeană pentru reluarea exporturilor de ovine;
• Transporturi: ultimele verificări pentru deschiderea în noiembrie a unei noi secțiuni de autostradă (Tigveni-Curtea de Argeș);
• Mediu: deblocarea Acordului de mediu revizuit pentru tronsonul montan de pe autostrada Pitești-Sibiu (din lipsa căruia acum se lucrează doar pe 45% din şantier);
• Dezvoltare: operaționalizarea grupului de lucru pentru reforma administrației publice locale;
• Fonduri Europene: discuții la Bruxelles pentru salvarea banilor din PNRR;
• Economie: auditul tuturor programelor de sprijin pentru economie;
• Muncă: deblocarea platformei pentru lucrători străini „Work in Romania”, așteptată de peste o lună de mii de antreprenori și firme românești;
• Apărare: întâlnire cu partenerii din Bulgaria și Turcia pentru întărirea securității la Marea Neagră;
• Justiție, Interne și Învățământ preuniversitar: implementarea măsurilor privind combaterea violenței în școli.