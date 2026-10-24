Lia Olguța Vasilescu: „Taxele nu vor crește din ianuarie 2027!”

Publicat 24 oct. 2026, 08:48 Actualizat 24 oct. 2026, 08:49 Sursă Realitatea PLUS

În exclusivitate la emisiunea 100%, Lia Olguța Vasilescu a demontat isteria majorării de 27 de ori a taxelor. Primarul Craiovei a declarat că taxele nu vor crește de la ianuarie 2027. Aceasta a subliniat că majorarea taxelor nu este o invenție a social-democraților, ci este prinsă în PNRR, dar că acest jalon poate fi renegociat.

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