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ExclusivPolitica· 2 min citire
OlguțaLia Olguța Vasilescu, despre planul noului Guvern: Audit în fiecare minister pentru a vedea ce trebuie reparat
Lia Olguța Vasilescu/ Facebook
Publicat23 oct. 2026, 22:27
Actualizat23 oct. 2026, 22:32
Primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu a declarat, vineri seara, în emisiunea „100%” de la Realitatea PLUS, moderată de jurnalistul Laurențiu Botin, că fiecare ministru din noul Guvernul Luca Niculescu trebuie să realizeze un audit la nivelul instituției pe care o conduce, pentru a evalua situația existentă și a stabili de unde pornește activitatea Executivului.
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