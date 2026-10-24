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Luis Lazarus, mesaj pentru noul Executiv: ”Vom taxa orice abatere. Românii s-au săturat să fie umiliți”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat24 oct. 2026, 19:19
Actualizat24 oct. 2026, 19:40
SursăRealitatea PLUS

Europarlamentarul Luis Lazarus, liderul Partidului Dreptate și Frăție, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va urmări din opoziție activitatea Guvernului Niculescu și va sancționa politic deciziile considerate contrare intereselor românilor. Totodată, acesta a criticat direcția economică a guvernărilor din ultimii 35 de ani, acuzând creșterea poverii fiscale asupra populației prin taxe și impozite.

Luis Lazarus: Partidul Dreptate și Frăție va fi cu ochii pe Guvern

Partidul Dreptate și Frăție urmează să alcătuiască un guvern din umbră, să zicem, alcătuit din specialiști, care va superviza toate acțiunile pe care le face Guvernul României. Guvernul României este de niște decenii dușmanul României. Statul este un stat ticălos care nu a făcut altceva decât să taxeze poporul în loc să ajute la propășirea lui. Poporul alege un parlament și parlamentul numește un guvern pentru propășirea lui, pentru o viață mai bună. Poporul nu alege un parlament care să aleagă un guvern, să voteze un guvern împotriva voinței lui și împotriva intereselor poporului român

— a declarat Luis Lazarus, la Realitatea PLUS.

Luis Lazarus: Guvernați pentru români

Europarlamentarul a subliniat că ”interesele poporului român au fost încălcate în mod sistematic timp de 36 de ani”.

E timpul să spunem: „Gata! S-a terminat! Nu putem continua așa! Nu putem să stăm și să ne uităm cum românii noștri pleacă în pribegie și sunt umiliți în țări străine, lăsându-și copiii acasă sperând la o viață mai bună”. Nu putem să acceptăm în continuare cenzura mediatică la care sunt supuși liderii suveraniști de dreapta. Opriți-vă o dată! Guvernați pentru popor, sau cu siguranță în 2028 veți fi schimbați

— a conchis liderul Partidului Dreptate și Frăție.
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