Luis Lazarus, mesaj pentru noul Executiv: ”Vom taxa orice abatere. Românii s-au săturat să fie umiliți”

Publicat 24 oct. 2026, 19:19 Actualizat 24 oct. 2026, 19:40 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul Luis Lazarus, liderul Partidului Dreptate și Frăție, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va urmări din opoziție activitatea Guvernului Niculescu și va sancționa politic deciziile considerate contrare intereselor românilor. Totodată, acesta a criticat direcția economică a guvernărilor din ultimii 35 de ani, acuzând creșterea poverii fiscale asupra populației prin taxe și impozite.

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