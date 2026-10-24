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ExclusivPolitica· 1 min citire
Luis Lazarus, mesaj pentru noul Executiv: ”Vom taxa orice abatere. Românii s-au săturat să fie umiliți”
Publicat24 oct. 2026, 19:19
Actualizat24 oct. 2026, 19:40
SursăRealitatea PLUS
Europarlamentarul Luis Lazarus, liderul Partidului Dreptate și Frăție, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va urmări din opoziție activitatea Guvernului Niculescu și va sancționa politic deciziile considerate contrare intereselor românilor. Totodată, acesta a criticat direcția economică a guvernărilor din ultimii 35 de ani, acuzând creșterea poverii fiscale asupra populației prin taxe și impozite.
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