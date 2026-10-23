Ce salariu avea Nicușor Dan în urmă cu 26 de ani. Dezvăluiri despre perioada de la Institutul de Matematică

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 oct. 2026, 17:20

Președintele Nicușor Dan a participat vineri, 23 octombrie, la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, unde a vorbit despre rolul diasporei în dezvoltarea României. Șeful statului a pledat pentru proiecte care să valorifice experiența tinerilor din străinătate și a dezvăluit ce salariu avea în perioada în care lucra la Institutul de Matematică.

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