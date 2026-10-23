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Ce salariu avea Nicușor Dan în urmă cu 26 de ani. Dezvăluiri despre perioada de la Institutul de Matematică

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

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Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 oct. 2026, 17:20

Președintele Nicușor Dan a participat vineri, 23 octombrie, la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, unde a vorbit despre rolul diasporei în dezvoltarea României. Șeful statului a pledat pentru proiecte care să valorifice experiența tinerilor din străinătate și a dezvăluit ce salariu avea în perioada în care lucra la Institutul de Matematică.

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit că primea un salariu de 100 de dolari în perioada în care lucra la Institutul de Matematică, în urmă cu 26 de ani. Declarația a fost făcută vineri, 23 octombrie, la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, unde șeful statului a vorbit despre schimbările prin care a trecut România, evoluția economiei și rolul diasporei în dezvoltarea țării. Președintele a pledat pentru proiecte concrete prin care experiența românilor care studiază sau trăiesc în străinătate să poată fi valorificată în România.

Nicușor Dan, mesaj la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni

Participarea la eveniment a avut și o semnificație personală pentru președinte, care și-a amintit de perioada în care a contribuit la organizarea unei întâlniri similare, în urmă cu 26 de ani.

Nicușor Dan a salutat inițiativa organizatorilor și le-a mulțumit participanților pentru disponibilitatea de a lua parte la discuțiile despre viitorul României.

E o onoare să fiu azi cu dumneavoastră aici și puțină nostalgie față de acum 26 de ani.

În primul rând vreau să felicit organizatorii, pentru că tot timpul e greu să organizez și vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru disponibilitatea de a participa la aceste discuții, pentru că e important să reflectăm împreună la viitor

— a declarat președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că, în urmă cu peste două decenii, a participat la organizarea unui astfel de eveniment în numele unei organizații neguvernamentale.

„Sandra Pralong era șeful organizării și domnul președinte Constantinescu oferea cadrul și locația pentru acest eveniment, întâlnirea tinerilor din România cu cei plecați la studii și mă bucur că lucrul ăsta se întâmplă în continuare”, a declarat Nicușor Dan.

Ce salariu avea Nicușor Dan în urmă cu 26 de ani

Unul dintre momentele care au atras atenția în discursul președintelui a fost referirea la veniturile pe care le avea la începutul carierei sale, când lucra la Institutul de Matematică.

Nicușor Dan a precizat că salariul său era de 100 de dolari, folosind acest exemplu pentru a evidenția diferențele dintre România de atunci și cea de astăzi.

Faptul că suntem în Uniunea Europeană și în NATO, faptul că PIB-ul nu mai este 100 de miliarde, este spre 400 de miliarde, faptul că, îmi permiteți, aveam un salariu de 100 de dolari la Institutul de Matematică, nu mai suntem acolo

— a mai spus președintele.

Președintele a subliniat că România a trecut prin schimbări importante în ultimele decenii și că progresele realizate trebuie recunoscute, chiar dacă există în continuare probleme care necesită soluții.

Și asta înseamnă că noi toți ca societate, și includ aici și pe românii care trăiesc afară, am evoluat și trebuie să fim mândri de această evoluție și, evident, fără să băgăm sub preș toate neajunsurile pe care încă le avem

— consideră șeful statului.

Nicușor Dan: România s-a schimbat semnificativ în ultimii 26 de ani

În discursul său, președintele a atras atenția asupra transformărilor prin care a trecut România de la începutul anilor 2000 până în prezent.

Aderarea la Uniunea Europeană și la NATO, precum și creșterea economiei au fost printre exemplele oferite de șeful statului pentru a ilustra evoluția țării.

Nicușor Dan a susținut că tendința de autocritică a societății românești nu ar trebui să împiedice recunoașterea progreselor. În același timp, acesta a subliniat că bilanțul ultimelor decenii trebuie să țină cont și de problemele care nu au fost încă rezolvate.

Mesajul președintelui a fost unul de încurajare a colaborării dintre românii din țară și cei din diaspora, în condițiile în care experiența profesională și academică acumulată peste hotare poate contribui la dezvoltarea României.

România are nevoie de experiența tinerilor români din diaspora

Un alt subiect important abordat de Nicușor Dan la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni a fost implicarea românilor care au ales să studieze sau să lucreze în străinătate.

Președintele consideră că România are nevoie de competențele dobândite de aceștia și că este necesară identificarea unor modalități eficiente prin care experiența lor să fie pusă în valoare.

Evident, România are nevoie de competențele pe care și le-au dezvoltat românii care au ales să trăiască sau să studieze în afară.

Evident că există dorință, disponibilitate din toate părțile. Întrebarea fundamentală este cum vom reuși să colaborăm, pentru că avem experiența multor idei foarte frumoase, disponibilitate deplină și rezultate mai puține

— a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a atras atenția asupra diferenței dintre intențiile declarate și rezultatele concrete. În opinia sa, colaborarea dintre autorități și românii din diaspora trebuie să depășească etapa discuțiilor și să se transforme în inițiative cu efecte măsurabile.

Ce proiecte propune Nicușor Dan pentru românii din străinătate

Pentru ca experiența românilor din diaspora să contribuie efectiv la dezvoltarea țării, președintele a sugerat ca discuțiile din cadrul forumului să se concentreze pe proiecte bine definite.

Acestea ar trebui să aibă obiective realiste, un calendar de implementare și responsabilități clare, astfel încât ideile să poată fi transformate în rezultate.

Deci, dacă îmi permiteți o sugestie, înspre asta aș orienta discuțiile, cum putem să facem un proiect cu un calendar, cu obiective realiste și cu cele realiste către autoritățile publice

— este de părere președintele României.

Șeful statului a recunoscut că lipsa timpului și presiunea problemelor curente pot întârzia inițiativele pe termen lung.

Toată disponibilitatea din partea noastră, numai că din când în când lipsește timpul și atunci lucrurile de viitor sunt amânate până când le rezolvăm pe cele curente care ne ocupă tot timpul

— conchide președintele Nicușor Dan.

Mesajul transmis la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni a pus accentul pe necesitatea unei colaborări mai eficiente între instituțiile publice și românii din afara granițelor, pentru ca pregătirea și experiența acestora să poată fi valorificate în proiecte dedicate viitorului României.

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