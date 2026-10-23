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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, către viitorii ofițeri ai Armatei Române: ”Apărarea țării a ieșit dintr-o zonă cumva teoretică”
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Publicat23 oct. 2026, 11:57
Actualizat23 oct. 2026, 12:00
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, la ceremonia depunerii jurământului militar de către studenții Academiei Tehnice Militare ”Ferdinand I”, că apărarea țării, investițiile în tehnologie militară și dezvoltarea cercetării au devenit priorități într-un context internațional marcat de provocări de securitate. Șeful statului i-a îndemnat pe tinerii militari să își asume cu responsabilitate angajamentul față de România, să respecte sacrificiul generațiilor anterioare și să contribuie la dezvoltarea echipamentelor militare ale viitorului.
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