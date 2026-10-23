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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, către viitorii ofițeri ai Armatei Române: ”Apărarea țării a ieșit dintr-o zonă cumva teoretică”

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat23 oct. 2026, 11:57
Actualizat23 oct. 2026, 12:00

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, la ceremonia depunerii jurământului militar de către studenții Academiei Tehnice Militare ”Ferdinand I”, că apărarea țării, investițiile în tehnologie militară și dezvoltarea cercetării au devenit priorități într-un context internațional marcat de provocări de securitate. Șeful statului i-a îndemnat pe tinerii militari să își asume cu responsabilitate angajamentul față de România, să respecte sacrificiul generațiilor anterioare și să contribuie la dezvoltarea echipamentelor militare ale viitorului.

Nicușor Dan: Istoria nu începe cu noi

E o onoare pentru mine să fiu cu dumneavoastră azi la un moment așa de important în viața dumneavoastră. Pentru că jurământul înseamnă angajamentul dumneavoastră de a sluji România pe tot parcursul vieții dumneavoastră și cred că nu este nimic mai important, mai interesant de a face asta cu viața noastră. Totodată, jurământul ne aduce aminte că din nou și din nou istoria nu începe cu noi și pentru că noi suntem aici, în forma asta, în țara asta, pentru că niște oameni înaintea noastră și niște soldați înaintea dumneavoastră s-au sacrificat uneori cu prețul vieții lor pentru ce suntem noi astăzi. Dumneavoastră aveți datoria și v-ați angajat prin jurământul de azi să nu numai să le respectați memoria, dar și să activați astfel încât ce au început ei noi să continuăm cu demnitate

— a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: România a înțeles importanța apărării și investește masiv în echipamente militare

Președintele României a subliniat că apărarea țării a devenit o preocupare concretă, în contextul în care pace nu mai este garantată, iar rolul armatei în societate devine tot mai important.

Trăim niște momente în care apărarea țării a ieșit dintr-o zonă cumva teoretică. După al Doilea Război Mondial, 80 de ani de pace păreau că pacea este cumva de la sine înțeleasă. Iată că nu mai este așa. Cu atât mai important este ce face fiecare dintre noi. Deci, sunt niște momente în care armata, în cadrul unei societăți, devine din ce în ce mai importantă. Totodată, sunt niște momente în care statele, România a înțeles asta și investește masiv în echipamente militare, deci dumneavoastră vă veți educa, vă veți perfecționa cu echipamente de ultimă generație. Și mai mult decât atât, trăim niște momente în care rolul inovației, al cercetării, al dezvoltării este tot mai important. Va câștiga bătălia atât economică, și militară, vor câștiga acele țări care vor înțelege să pună accent pe cercetare și dezvoltare

— a mai spus șeful statului.

De asemenea, liderul de la Cotroceni le-a transmis studenților că se așteaptă ca aceștia să contribuie la dezvoltarea tehnologiei militare a viitorului.

Nicușor Dan, către studenții militari: Așteptarea noastră este să contribuiți la echipamentele viitorului

Astăzi sunteți studenți la o Academie Tehnică Militară, deci, așteptarea noastră de la dumneavoastră este să contribuiți la echipamentele viitorului care vor face diferența. Sunt convins că cu ajutorul cadrelor universitare de aici și veți dobândi cunoștințele și veți avea motivarea să o faceți. Mult succes!

— a conchis președintele României.
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