Olguța Vasilescu: "Impozitarea proprietăților la valoarea de piață ar putea fi renegociată". Ce se întâmplă din 2027

Publicat 23 oct. 2026, 21:32 Actualizat 23 oct. 2026, 22:33

Președintele organizației Partidului Social Democrat (PSD) Craiova și vicepreședinte național al social-democraților, Lia Olguța Vasilescu a declarat, vineri seara, în emisiunea „100%” de la Realitatea PLUS, moderată de jurnalistul Laurențiu Botin, că impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi aplicată de la 1 ianuarie 2027, așa cum se zvonește în spațiul public, și că noul guvern condus de Luca Niculescu ar putea renegocia această măsură. Primarul Craiovei a respins, totodată, informațiile potrivit cărora taxele și impozitele pe proprietăți ar urma să crească de cel puțin 27 de ori.

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