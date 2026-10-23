Olguța Vasilescu: "Impozitarea proprietăților la valoarea de piață ar putea fi renegociată". Ce se întâmplă din 2027

Președintele organizației Partidului Social Democrat (PSD) Craiova și vicepreședinte național al social-democraților, Lia Olguța Vasilescu a declarat, vineri seara, în emisiunea „100%” de la Realitatea PLUS, moderată de jurnalistul Laurențiu Botin, că impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi aplicată de la 1 ianuarie 2027, așa cum se zvonește în spațiul public, și că noul guvern condus de Luca Niculescu ar putea renegocia această măsură. Primarul Craiovei a respins, totodată, informațiile potrivit cărora taxele și impozitele pe proprietăți ar urma să crească de cel puțin 27 de ori.
Vasilescu a explicat că trecerea la impozitarea proprietăților la valoarea de piață este prevăzută în legislația existentă și în jalonul privind impozitarea din administrația publică locală, inclus în Componenta 8 – Reforma fiscală din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
„În niciun caz nu este o invenție a actualului guvern”, a afirmat aceasta, amintind că în 2022 s-a încercat introducerea impozitării la nivelul grilei notarilor, iar în 2025 s-a revenit la ideea calculării impozitelor în funcție de valoarea de piață a imobilelor. Potrivit primarului Craiovei, măsura a fost negociată și cu organismele internaționale.
Olguța Vasilescu: „Cu siguranță nu se face de la 1 ianuarie 2027”
Primarul Craiovei a susținut că, deși impozitarea la valoarea de piață apare în programul de guvernare, aplicarea acesteia este prevăzută etapizat.
Aceasta a respins și afirmațiile potrivit cărora schimbarea modului de calcul ar conduce automat la majorări de cel puțin 27 de ori ale impozitelor pe proprietăți.
Exemplul oferit de primarul Craiovei
Pentru a-și susține explicația, Olguța Vasilescu a prezentat un exemplu de calcul, precizând că, pentru o proprietate evaluată la 100.000 de euro, impozitul ar fi de 100 de euro, echivalentul a aproximativ 500 de lei. În cazul unei proprietăți evaluate la un milion de euro, impozitul ar ajunge la 1.000 de euro.
Primarul a precizat că a realizat și o simulare pentru un apartament cu suprafață medie, situat în zona 1 a Craiovei, în cazul căruia creșterea calculată ar fi de 10%.
Ce spune Olguța Vasilescu despre majorarea taxelor locale la Craiova?
În ceea ce privește impozitele și taxele locale pentru anul următor, Olguța Vasilescu a explicat că autoritățile locale au început deja procedurile de consultare publică, iar calendarul de adoptare a hotărârilor locale face imposibilă, în opinia sa, introducerea unei asemenea schimbări de la 1 ianuarie 2027.
Edilul a anunțat că, la Craiova, taxele locale nu vor fi majorate față de nivelul din anul precedent și că municipalitatea nu va adăuga nici măcar rata inflației.
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