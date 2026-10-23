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Olguța Vasilescu: "Impozitarea proprietăților la valoarea de piață ar putea fi renegociată". Ce se întâmplă din 2027

Lia Olguța Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu

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Scris deDana Bărăgan
Publicat23 oct. 2026, 21:32
Actualizat23 oct. 2026, 22:33

Președintele organizației Partidului Social Democrat (PSD) Craiova și vicepreședinte național al social-democraților, Lia Olguța Vasilescu a declarat, vineri seara, în emisiunea „100%” de la Realitatea PLUS, moderată de jurnalistul Laurențiu Botin, că impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi aplicată de la 1 ianuarie 2027, așa cum se zvonește în spațiul public, și că noul guvern condus de Luca Niculescu ar putea renegocia această măsură. Primarul Craiovei a respins, totodată, informațiile potrivit cărora taxele și impozitele pe proprietăți ar urma să crească de cel puțin 27 de ori.

Vasilescu a explicat că trecerea la impozitarea proprietăților la valoarea de piață este prevăzută în legislația existentă și în jalonul privind impozitarea din administrația publică locală, inclus în Componenta 8 – Reforma fiscală din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„În niciun caz nu este o invenție a actualului guvern”, a afirmat aceasta, amintind că în 2022 s-a încercat introducerea impozitării la nivelul grilei notarilor, iar în 2025 s-a revenit la ideea calculării impozitelor în funcție de valoarea de piață a imobilelor. Potrivit primarului Craiovei, măsura a fost negociată și cu organismele internaționale.

Olguța Vasilescu: „Cu siguranță nu se face de la 1 ianuarie 2027”

Primarul Craiovei a susținut că, deși impozitarea la valoarea de piață apare în programul de guvernare, aplicarea acesteia este prevăzută etapizat.

Ce înseamnă acest lucru? Cu siguranță nu se face de la 1 ianuarie 2027. Eu cred că acest guvern are posibilitatea, în acest an în care nu se face această taxare, să mai renegocieze o dată, astfel încât să nu ajungem acolo

— a declarat Olguța Vasilescu.

Aceasta a respins și afirmațiile potrivit cărora schimbarea modului de calcul ar conduce automat la majorări de cel puțin 27 de ori ale impozitelor pe proprietăți.

Dar și aici se spune un neadevăr. Nu este vorba despre o creștere de 27 de ori, așa cum am văzut că se speculează

— a afirmat edilul.

Exemplul oferit de primarul Craiovei

Pentru a-și susține explicația, Olguța Vasilescu a prezentat un exemplu de calcul, precizând că, pentru o proprietate evaluată la 100.000 de euro, impozitul ar fi de 100 de euro, echivalentul a aproximativ 500 de lei. În cazul unei proprietăți evaluate la un milion de euro, impozitul ar ajunge la 1.000 de euro.

Primarul a precizat că a realizat și o simulare pentru un apartament cu suprafață medie, situat în zona 1 a Craiovei, în cazul căruia creșterea calculată ar fi de 10%.

Dar, repet, anul acesta se face această taxare, nu se schimbă

— a precizat Vasilescu, referindu-se la faptul că noul sistem nu va fi aplicat în acest an.

Ce spune Olguța Vasilescu despre majorarea taxelor locale la Craiova?

În ceea ce privește impozitele și taxele locale pentru anul următor, Olguța Vasilescu a explicat că autoritățile locale au început deja procedurile de consultare publică, iar calendarul de adoptare a hotărârilor locale face imposibilă, în opinia sa, introducerea unei asemenea schimbări de la 1 ianuarie 2027.

Edilul a anunțat că, la Craiova, taxele locale nu vor fi majorate față de nivelul din anul precedent și că municipalitatea nu va adăuga nici măcar rata inflației.

Noi, la Craiova, nu schimbăm deloc taxele față de anul acesta, nu adăugăm nici măcar rata inflației, pentru că legislația acum ne permite. Este la latitudinea noastră dacă adăugăm sau nu inflația. Deci nu vor crește taxele deloc față de anul acesta

— a declarat Lia Olguța Vasilescu, vineri seara, la Realitatea PLUS.

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