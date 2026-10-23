Florin Cîțu acuză Ministerul Finanțelor că induce în eroare opinia publică în privința deficitului bugetar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 oct. 2026, 21:09

Fostul ministru de Finanțe Florin Cîțu avertizează asupra deteriorării deficitului bugetar în trimestrul al doilea din 2026 și susține că cifra de 3,4% invocată de minister nu contrazice datele Eurostat. Acesta cere explicații concrete despre reducerea deficitului fără afectarea economiei.

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