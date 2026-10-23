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Politica· 1 min citire

Claudiu Manda salută deblocarea finanțării serviciilor de urgență: Viața românilor contează

Claudiu Manda/ Sursă foto: PSD

Claudiu Manda/ Sursă foto: PSD

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 oct. 2026, 18:39

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a salutat deblocarea finanțării serviciilor medicale de urgență de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Într-un mesaj publicat vineri, 23 octombrie, pe Facebook, social-democratul a susținut că accesul la serviciile medicale trebuie protejat și a criticat alocările bugetare din perioada guvernării Bolojan, pe care le consideră insuficiente pentru nevoile sistemului sanitar.

Claudiu Manda a afirmat că schimbarea direcției guvernării trebuie să se reflecte, înainte de toate, în grija față de oameni și în capacitatea autorităților de a le asigura accesul la serviciile medicale necesare.

Schimbarea de direcție a guvernării se vede, înainte de toate, în grija față de oameni și în respectul pentru nevoile lor. În capacitatea de a le proteja sănătatea și de a le asigura accesul la serviciile medicale de care au nevoie. Nu vorbim despre un privilegiu, ci despre un drept pe care fiecare român trebuie să îl aibă într-o Românie sănătoasă

— a declarat secretarul general al PSD, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Claudiu Manda critică finanțarea sistemului medical din perioada guvernării Bolojan

În mesajul său, Claudiu Manda a prezentat deblocarea finanțării serviciilor medicale de urgență de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, drept o măsură de responsabilitate, după ceea ce a descris ca fiind o presiune asupra sistemului sanitar provocată de fondurile insuficiente alocate în timpul guvernării Bolojan.

Deblocarea finanțării serviciilor medicale de urgență de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, reprezintă un gest de normalitate și de responsabilitate, după presiunea uriașă pusă asupra sistemului de fondurile insuficiente alocate în timpul guvernării Bolojan

— mai spune Claudiu Manda.
Ambulanță/ Foto: Facebook Claudiu Manda

Social-democratul a subliniat, în mesajul transmis, că economiile bugetare nu ar trebui să afecteze accesul oamenilor la asistență medicală de urgență și a cerut protejarea acestui tip de servicii.

Sănătatea și viața românilor nu pot fi puse în pericol din cauza unor economii la buget. Iar accesul la servicii medicale de urgență trebuie protejat, nu sacrificat

— a precizat secretarul general al PSD.
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