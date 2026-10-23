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Politica· 1 min citire
Claudiu Manda salută deblocarea finanțării serviciilor de urgență: Viața românilor contează
Claudiu Manda/ Sursă foto: PSD
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a salutat deblocarea finanțării serviciilor medicale de urgență de către ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Într-un mesaj publicat vineri, 23 octombrie, pe Facebook, social-democratul a susținut că accesul la serviciile medicale trebuie protejat și a criticat alocările bugetare din perioada guvernării Bolojan, pe care le consideră insuficiente pentru nevoile sistemului sanitar.
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