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Politica· 1 min citire
Oleg Ungureanu, rechemat din funcția de consul general la Lyon. Ar urma să fie numit șef al Cancelariei premierului
FOTO: Facebook
Consulul general al României la Lyon, Oleg Ungureanu, a fost rechemat din funcție, în urma unei hotărâri adoptate vineri de Guvern. Acesta ar urma să preia conducerea Cancelariei premierului, devenind al doilea reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe numit în echipa prim-ministrului Luca Niculescu, după Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion, desemnată director de cabinet.
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