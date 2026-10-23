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Oleg Ungureanu, rechemat din funcția de consul general la Lyon. Ar urma să fie numit șef al Cancelariei premierului

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 oct. 2026, 10:47

Consulul general al României la Lyon, Oleg Ungureanu, a fost rechemat din funcție, în urma unei hotărâri adoptate vineri de Guvern. Acesta ar urma să preia conducerea Cancelariei premierului, devenind al doilea reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe numit în echipa prim-ministrului Luca Niculescu, după Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion, desemnată director de cabinet.

Potrivit Hotărârii de Guvern, domnul Oleg Ungureanu se recheamă din calitatea de consul general, șef al Consulatului General al României la Lyon, Republica Franceză. Domnul Oleg Ungureanu a fost numit în această funcție prin HG nr. 687/2023

— se arată într-un comunicat al Guvernului.

Oleg Ungureanu ar urma să fie numit şeful Cancelariei prim-ministrului

Oleg Ungureanu a fost numit în funcția de consul general al României la Lyon în 2023, iar potrivit unor surse guvernamentale, ar urma să preia conducerea Cancelariei prim-ministrului, funcție cu rang de ministru.

Aceasta ar fi a doua numire în echipa guvernamentală provenită din Ministerul Afacerilor Externe, după ce, miercuri, Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion a fost desemnată director de cabinet al prim-ministrului Luca Niculescu.

Cine este Oleg Ungureanu

Oleg Ungureanu este un diplomat român, absolvent al Universității din Cernăuți, care a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României și al reprezentanțelor diplomatice românești de la Paris și Bruxelles.

În august 2023, a fost numit consul general al României la Lyon, Franța, unde și-a început activitatea în primele luni ale anului 2024. În timpul mandatului, a desfășurat activități legate de relațiile cu autoritățile locale și de cooperarea cu comunitatea românească din regiune.

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