Luca Niculescu anunță că România va primi 1,1 milioane de doze de vaccin pentru ovine și caprine. Primele livrări au ajuns în țară

România urmează să primească 1,1 milioane de doze de vaccin din rezervele strategice ale Uniunii Europene pentru combaterea pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine. Guvernul va aproba acceptarea donației, iar ANSVSA va organiza o campanie națională de vaccinare de urgență, potrivit anunțului făcut vineri de premierul Luca Niculescu, la începutul ședinței Executivului.
Primele 300.000 de doze au fost deja livrate în România, iar transporturile vor continua. Sprijinul Comisiei Europene vine în urma unei solicitări a autorităților române și urmărește protejarea efectivelor de animale, într-un context în care focarele provoacă pierderi crescătorilor și afectează comerțul.
Vaccinuri din rezervele UE pentru protejarea fermelor
Prin această măsură, Executivul urmărește să limiteze răspândirea bolilor și impactul economic asupra sectorului zootehnic. Vaccinurile primite vor fi utilizate în campania de urgență coordonată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
„Primele 300 de mii de doze au ajuns deja în România, livrările continuă, ANSVSA va organiza la nivel național campania de vaccinare de urgență. Este o măsură benefică atât pentru sănătatea animalelor, cât și pentru veniturile crescătorilor”, a declarat premierul Luca Niculescu.
Șeful Guvernului a explicat că solicitarea sprijinului european a venit din partea autorităților române, pe fondul dificultăților cu care se confruntă crescătorii de ovine și caprine.
Restricții pentru comerțul cu ovine și caprine vii
Pe lângă pierderile provocate în ferme, situația epidemiologică limitează accesul crescătorilor la piețele externe. Potrivit declarațiilor premierului, circulația ovinelor și caprinelor vii către alte state ale Uniunii Europene și către țări terțe rămâne restricționată până la sfârșitul anului.
„Atunci când apar focare de boală, fermierii pierd bani, posibilitățile de a-și vinde animalele pe piețele externe sunt afectate”, a afirmat șeful Executivului.
În acest context, autoritățile mizează pe sprijinul european pentru a interveni mai rapid și a reduce răspândirea bolilor.
ANSVSA va coordona campania de vaccinare de urgență
Limitarea focarelor și protejarea efectivelor sunt obiectivele imediate anunțate de Guvern. În paralel, autoritățile trebuie să creeze condițiile sanitar-veterinare necesare pentru reluarea în siguranță a comerțului cu animale vii și produse de origine animală.
Premierul a precizat că Executivul va urmări aplicarea cât mai rapidă a măsurilor, cu respectarea cerințelor sanitar-veterinare.