Luca Niculescu anunță că România va primi 1,1 milioane de doze de vaccin pentru ovine și caprine. Primele livrări au ajuns în țară

Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 oct. 2026, 09:02

România urmează să primească 1,1 milioane de doze de vaccin din rezervele strategice ale Uniunii Europene pentru combaterea pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine. Guvernul va aproba acceptarea donației, iar ANSVSA va organiza o campanie națională de vaccinare de urgență, potrivit anunțului făcut vineri de premierul Luca Niculescu, la începutul ședinței Executivului.

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