Augustin Zegrean a explicat la Realitatea Plus cum poate Parlamentul să clarifice efectele OUG SAFE după decizia CCR

Publicat 22 oct. 2026, 18:48 Sursă Realitatea PLUS

Fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean, a explicat, la Realitatea Plus, ce soluții are Parlamentul după decizia prin care a fost constatat un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament în legătură cu OUG SAFE.

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