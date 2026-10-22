Augustin Zegrean a explicat la Realitatea Plus cum poate Parlamentul să clarifice efectele OUG SAFE după decizia CCR

Fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean, a explicat, la Realitatea Plus, ce soluții are Parlamentul după decizia prin care a fost constatat un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament în legătură cu OUG SAFE.
Potrivit acestuia, Camera Deputaților poate clarifica prin lege ce se întâmplă cu efectele produse deja de ordonanță, în timp ce o eventuală dispută juridică ar putea ajunge din nou în fața Curții Constituționale.
Augustin Zegrean: Parlamentul poate clarifica situația OUG SAFE prin lege
Augustin Zegrean a atras atenția că procedura legislativă privind aprobarea ordonanței SAFE nu este încheiată, iar Camera Deputaților poate avea un rol important în stabilirea consecințelor juridice ale actului normativ.
Fostul șef al CCR a precizat că legea de aprobare a ordonanței a trecut de Senat și urmează să fie dezbătută în Camera Deputaților, unde pot fi clarificate aspectele legate de efectele deja produse.
„Prin legea de aprobare, se poate rezolva problema”, a explicat Augustin Zegrean, referindu-se la posibilitatea Parlamentului de a reglementa situația juridică rezultată în urma aplicării ordonanței.
Ce se întâmplă cu efectele produse de OUG SAFE
În intervenția sa la Realitatea Plus, fostul președinte al Curții Constituționale a subliniat că Parlamentul trebuie să stabilească ce se întâmplă cu efectele juridice produse de o ordonanță în cazul în care aceasta este respinsă, integral sau parțial, prin lege.
Astfel, modul în care va fi redactată și adoptată legea de aprobare a OUG SAFE ar putea fi important pentru clarificarea situației juridice a măsurilor luate până în prezent în baza actului normativ.
OUG SAFE ar putea ajunge din nou la Curtea Constituțională
Augustin Zegrean a avertizat că, în cazul în care Parlamentul nu clarifică situația prin lege, problema ar putea reveni în atenția Curții Constituționale.
Acesta a mai arătat că legea adoptată de Parlament poate fi atacată la Curtea Constituțională, ceea ce ar putea deschide o nouă etapă de analiză constituțională.
În acest context, evoluția OUG SAFE depinde atât de deciziile pe care le va lua Parlamentul în procedura legislativă, cât și de eventualele sesizări ulterioare adresate CCR.
Clarificarea efectelor ordonanței este relevantă pentru măsurile adoptate în baza acesteia, însă consecințele concrete trebuie stabilite în funcție de forma finală a legii și de conținutul motivării deciziei Curții Constituționale.