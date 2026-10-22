Curtea Constituțională a admis sesizarea formulată de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind ordonanța referitoare la programul SAFE, adoptată de Guvernul Bolojan după demiterea prin moțiune de cenzură. Contestația a vizat limitele atribuțiilor unui executiv interimar și intervenția acestuia în domenii aflate deja în dezbaterea Parlamentului.
Sorin Grindeanu a contestat atribuțiile Guvernului Bolojan după demitere
Liderul PSD a reclamat că executivul condus de Ilie Bolojan și-ar fi depășit atribuțiile constituționale atunci când a adoptat și a trimis spre publicare ordonanța privind programul SAFE, în mai 2026.
Potrivit argumentelor prezentate în sesizare, actul normativ a fost adoptat după ce Parlamentul retrăsese încrederea Guvernului prin moțiune de cenzură. Sorin Grindeanu a contestat astfel dreptul executivului interimar de a lua această măsură în lipsa unui mandat politic deplin.
Ce a reclamat liderul PSD în sesizarea privind ordonanța SAFE
O altă critică a vizat faptul că ordonanța ar fi intervenit în domenii pentru care existau deja proiecte legislative aflate în dezbaterea Parlamentului.
În esență, liderul PSD a acuzat Guvernul Bolojan că ar fi ocolit procedura parlamentară și ar fi depășit limitele mandatului său după demitere. Admiterea sesizării îi dă câștig de cauză lui Sorin Grindeanu în această dispută constituțională.