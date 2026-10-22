Publicat 22 oct. 2026, 15:26 Sursă Realitatea PLUS

Curtea Constituțională a admis sesizarea formulată de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind ordonanța referitoare la programul SAFE, adoptată de Guvernul Bolojan după demiterea prin moțiune de cenzură. Contestația a vizat limitele atribuțiilor unui executiv interimar și intervenția acestuia în domenii aflate deja în dezbaterea Parlamentului.

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