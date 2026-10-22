Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Ultima oră CCR a admis sesizarea lui Sorin Grindeanu privind ordonanța SAFE adoptată de Guvernul Bolojan

Curtea Constituțională (foto: Inquam Photos)

Curtea Constituțională (foto: Inquam Photos)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deDarius Stănescu
Publicat22 oct. 2026, 15:26
SursăRealitatea PLUS

Curtea Constituțională a admis sesizarea formulată de liderul PSD, Sorin Grindeanu, privind ordonanța referitoare la programul SAFE, adoptată de Guvernul Bolojan după demiterea prin moțiune de cenzură. Contestația a vizat limitele atribuțiilor unui executiv interimar și intervenția acestuia în domenii aflate deja în dezbaterea Parlamentului.

Sorin Grindeanu a contestat atribuțiile Guvernului Bolojan după demitere

Liderul PSD a reclamat că executivul condus de Ilie Bolojan și-ar fi depășit atribuțiile constituționale atunci când a adoptat și a trimis spre publicare ordonanța privind programul SAFE, în mai 2026.

Potrivit argumentelor prezentate în sesizare, actul normativ a fost adoptat după ce Parlamentul retrăsese încrederea Guvernului prin moțiune de cenzură. Sorin Grindeanu a contestat astfel dreptul executivului interimar de a lua această măsură în lipsa unui mandat politic deplin.

Ce a reclamat liderul PSD în sesizarea privind ordonanța SAFE

O altă critică a vizat faptul că ordonanța ar fi intervenit în domenii pentru care existau deja proiecte legislative aflate în dezbaterea Parlamentului.

În esență, liderul PSD a acuzat Guvernul Bolojan că ar fi ocolit procedura parlamentară și ar fi depășit limitele mandatului său după demitere. Admiterea sesizării îi dă câștig de cauză lui Sorin Grindeanu în această dispută constituțională.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Justitie

Răsturnare de situație în cazul crimei de la Fălticeni! Unul dintre minorii arestați va fi eliberat, la cererea procurorilor

Răsturnare de situație în cazul crimei de la Fălticeni! Unul dintre minorii arestați va fi eliberat, la cererea procurorilor

Trei români, condamnați la închisoare în Marea Britanie după ce au furat peste 40.000 de lire de la pensionari. Metoda prin care își păcăleau victimele

Trei români, condamnați la închisoare în Marea Britanie după ce au furat peste 40.000 de lire de la pensionari. Metoda prin care își păcăleau victimele

Rețea de trafic de minori, destructurată la Iași. Patru persoane au fost reținute după ce mai multe fete dintr-un centru social ar fi fost obligate să se prostitueze

Rețea de trafic de minori, destructurată la Iași. Patru persoane au fost reținute după ce mai multe fete dintr-un centru social ar fi fost obligate să se prostitueze

Cristina Trăilă, Fănel Bogos și Mihai Barbu, trimiși în judecată în dosarul privind DSVSA Vaslui

Cristina Trăilă, Fănel Bogos și Mihai Barbu, trimiși în judecată în dosarul privind DSVSA Vaslui

Radu Marinescu anunță măsuri privind accesul minorilor la rețelele sociale. Educația juridică ar urma să fie consolidată în școli

Radu Marinescu anunță măsuri privind accesul minorilor la rețelele sociale. Educația juridică ar urma să fie consolidată în școli

Mai multe știri din Politica

Mai Multe