Miniștrii PSD analizează situația financiară după guvernarea Bolojan. Eurostat: România, cel mai mare deficit din UE

Publicat 23 oct. 2026, 10:16 Sursă Realitatea PLUS

Miniștrii PSD din cabinetul Luca Niculescu urmează să prezinte, în cadrul unei întâlniri online, concluziile verificărilor efectuate în ministere după guvernarea condusă de Ilie Bolojan, potrivit surselor Realitatea PLUS. Reuniunea are loc după ședința de Guvern dedicată PNRR și în contextul publicării datelor Eurostat, care indică un deficit bugetar de 9,2% din PIB pentru România în trimestrul al doilea, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. Ministerul Finanțelor pune nivelul deficitului pe seama modului de raportare a datelor, dar și a accelerării unor plăți pentru închiderea proiectelor finanțate prin PNRR.

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