Miniștrii PSD analizează situația financiară după guvernarea Bolojan. Eurostat: România, cel mai mare deficit din UE

Miniștrii PSD din cabinetul Luca Niculescu urmează să prezinte, în cadrul unei întâlniri online, concluziile verificărilor efectuate în ministere după guvernarea condusă de Ilie Bolojan, potrivit surselor Realitatea PLUS. Reuniunea are loc după ședința de Guvern dedicată PNRR și în contextul publicării datelor Eurostat, care indică un deficit bugetar de 9,2% din PIB pentru România în trimestrul al doilea, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. Ministerul Finanțelor pune nivelul deficitului pe seama modului de raportare a datelor, dar și a accelerării unor plăți pentru închiderea proiectelor finanțate prin PNRR.
PSD analizează situația financiară după guvernarea Bolojan
Partidul Social Democrat urmează să prezinte, în perioada următoare, rezultatele evaluării situației din ministere după guvernarea condusă de Ilie Bolojan. Discuțiile ar urma să aibă loc la Palatul Victoria, cu ușile închise, potrivit surselor menționate anterior.
Miniștrii PSD vor analiza situația instituțiilor pe care le-au preluat, execuția bugetară și resursele financiare disponibile, inclusiv sumele rămase în fondul de rezervă al Guvernului, date care nu au fost deocamdată prezentate public în forma anunțată.
Subiectele ar urma să fie discutate și în cadrul unei ședințe a Comisiei Politice a PSD, programată la începutul săptămânii viitoare. Pe agenda partidului se află și proiecte importante pentru perioada următoare, printre care rectificarea bugetară și legea bugetului de stat pentru anul viitor.
Date Eurostat: România are cel mai mare deficit din UE
Evaluarea vine într-un context economic dificil, după ce datele Eurostat au indicat că România a înregistrat un deficit bugetar de 9,2% din PIB în trimestrul al doilea, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. Ministerul Finanțelor a explicat această valoare prin modul de raportare a datelor și prin devansarea unor plăți pentru finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR.
Situația finanțelor publice este cu atât mai importantă cu cât România urmează să treacă, în februarie anul viitor, printr-o nouă evaluare a agențiilor internaționale de rating. Perspectiva negativă asociată ratingului de țară rămâne un factor de presiune, în condițiile în care autoritățile trebuie să prezinte măsuri credibile pentru reducerea deficitului și stabilizarea finanțelor publice.