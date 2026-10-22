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Politica· 2 min citire

PNȚCD îl somează pe George Simion și amenință că va declara AUR „partid extremist”. Pavelescu invocă asasinatele din perioada interbelică

PNȚCD îl somează pe George Simion

PNȚCD îl somează pe George Simion

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 oct. 2026, 19:59
Actualizat22 oct. 2026, 20:08

PNȚCD îi transmite un ultim avertisment lui George Simion și amenință că va declara oficial AUR „partid extremist”. Aurelian Pavelescu acuză formațiunea de intimidarea adversarilor politici și avertizează asupra riscului ca violența verbală să degenereze.

PNȚCD, formațiunea condusă de Aurelian Pavelescu, îi transmite un ultim avertisment lui George Simion, pe fondul acuzațiilor privind atacurile la adresa adversarilor politici. Liderul PNȚCD susține că apelurile anterioare adresate conducerii AUR pentru oprirea campaniei împotriva celor care exprimă opinii contrare au rămas fără răspuns și acuză escaladarea discursului agresiv.

Într-un comunicat publicat pe Facebook, Pavelescu compară actualul climat politic cu cel din perioada interbelică, când, potrivit acestuia, propaganda împotriva unor oameni politici a precedat asasinate. Liderul PNȚCD îi cere lui George Simion să oprească ceea ce descrie drept o campanie de provocare a urii în societate și avertizează că, în caz contrar, partidul său va declara oficial AUR „partid extremist”.

PNȚCD acuză AUR de intimidarea vocilor critice

În comunicatul său, Aurelian Pavelescu afirmă că solicitările adresate lui George Simion și formațiunii pe care o conduce pentru încetarea atacurilor împotriva celor cu opinii politice diferite nu au avut rezultatul dorit. Acesta susține că situația s-a agravat și reclamă folosirea intimidării și a amenințărilor împotriva criticilor liderului AUR.

PNȚCD VA DECLARA AUR ”PARTID EXTREMIST” - AVERTISMENT PENTRU GEORGE SIMION

Mesajele noastre către George Simion și AUR, să înceteze campania de linșaj împotriva celor care exprimă poziții politice contrare, au rămas fără răspuns. Mai mult, campania a escaladat virulent, AUR dorind să reducă la tăcere orice voce contrară ”liderului” său prin intimidare și amenințări, într-un discurs al urii, de o vulgaritate fără precedent

— a transmis Aurelian Pavelescu

Aurelian Pavelescu invocă încălcarea principiilor democrației constituționale

Liderul PNȚCD susține că discursul atribuit unor membri și susținători ai AUR ar fi depășit limitele libertății de exprimare. În comunicat, acesta afirmă că formațiunea ar contribui la deteriorarea climatului democratic și că nemulțumirile reale ale societății ar fi exploatate fără prezentarea unor soluții politice concrete.

Limitele libertății de exprimare au fost depășite, prin contribuția sa partidul AUR încălcând obligația respectării democrației constituționale. Derapajele unor membri și susținători AUR au luat amploarea unui adevărat fenomen, fiind manipulate problemele reale ale societății, fără soluții politice concrete

— a scris Aurelian Pavelescu

Comparație cu perioada interbelică și asasinatele unor personalități politice

Aurelian Pavelescu face o paralelă între tensiunile politice actuale și atmosfera din perioada interbelică. Acesta amintește de Mihail Stelescu, Virgil Madgearu și Nicolae Iorga, susținând că propaganda împotriva unor politicieni a precedat atunci acte de violență extremă.

Liderul PNȚCD avertizează că agresivitatea discursului public nu trebuie tratată cu indiferență și afirmă că violența morală poate preceda violența fizică.

PNȚCD, al cărui principiu constitutiv este ”democrația desăvârșită”, consideră că fenomenul este asemănător celui din perioada interbelică, atunci când sub presiunea propagandei diabolizării unor politicieni s-a ajuns la asasinate teribile (Mihail Stelescu, Virgil Madgearu, Nicolae Iorga): această stare de fapt nu va fi tolerată. Violența morală a premers violenței fizice, iar coborârea discursului pulbic la acest nivel de pericol trebuie denunțată

— a scris Aurelian Pavelescu

Ultimatum pentru George Simion. PNȚCD amenință cu declararea oficială a AUR drept „partid extremist”

În finalul comunicatului, Aurelian Pavelescu îi cere liderului AUR să pună capăt imediat campaniei pe care o descrie drept una de incitare la ură. Președintele PNȚCD avertizează că, dacă solicitarea nu va fi respectată, formațiunea sa va face un pas oficial împotriva partidului condus de George Simion.

Prezentul Comunicat reprezintă un avertisment pentru George Simion, să pună capăt de îndată campaniei de provocare a urii în societate. În caz contrar PNȚCD va declara oficial AUR ”partid extremist”.

Aurelian Pavelescu,

Președinte PNȚCD

— a scris Aurelian Pavelescu
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