PNȚCD îl somează pe George Simion și amenință că va declara AUR „partid extremist”. Pavelescu invocă asasinatele din perioada interbelică

Publicat 22 oct. 2026, 19:59 Actualizat 22 oct. 2026, 20:08

PNȚCD îi transmite un ultim avertisment lui George Simion și amenință că va declara oficial AUR „partid extremist”. Aurelian Pavelescu acuză formațiunea de intimidarea adversarilor politici și avertizează asupra riscului ca violența verbală să degenereze.

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