PNȚCD îl somează pe George Simion și amenință că va declara AUR „partid extremist”. Pavelescu invocă asasinatele din perioada interbelică

PNȚCD îi transmite un ultim avertisment lui George Simion și amenință că va declara oficial AUR „partid extremist”. Aurelian Pavelescu acuză formațiunea de intimidarea adversarilor politici și avertizează asupra riscului ca violența verbală să degenereze.
PNȚCD, formațiunea condusă de Aurelian Pavelescu, îi transmite un ultim avertisment lui George Simion, pe fondul acuzațiilor privind atacurile la adresa adversarilor politici. Liderul PNȚCD susține că apelurile anterioare adresate conducerii AUR pentru oprirea campaniei împotriva celor care exprimă opinii contrare au rămas fără răspuns și acuză escaladarea discursului agresiv.
Într-un comunicat publicat pe Facebook, Pavelescu compară actualul climat politic cu cel din perioada interbelică, când, potrivit acestuia, propaganda împotriva unor oameni politici a precedat asasinate. Liderul PNȚCD îi cere lui George Simion să oprească ceea ce descrie drept o campanie de provocare a urii în societate și avertizează că, în caz contrar, partidul său va declara oficial AUR „partid extremist”.
PNȚCD acuză AUR de intimidarea vocilor critice
În comunicatul său, Aurelian Pavelescu afirmă că solicitările adresate lui George Simion și formațiunii pe care o conduce pentru încetarea atacurilor împotriva celor cu opinii politice diferite nu au avut rezultatul dorit. Acesta susține că situația s-a agravat și reclamă folosirea intimidării și a amenințărilor împotriva criticilor liderului AUR.
Liderul PNȚCD susține că discursul atribuit unor membri și susținători ai AUR ar fi depășit limitele libertății de exprimare. În comunicat, acesta afirmă că formațiunea ar contribui la deteriorarea climatului democratic și că nemulțumirile reale ale societății ar fi exploatate fără prezentarea unor soluții politice concrete.
Comparație cu perioada interbelică și asasinatele unor personalități politice
Aurelian Pavelescu face o paralelă între tensiunile politice actuale și atmosfera din perioada interbelică. Acesta amintește de Mihail Stelescu, Virgil Madgearu și Nicolae Iorga, susținând că propaganda împotriva unor politicieni a precedat atunci acte de violență extremă.
Liderul PNȚCD avertizează că agresivitatea discursului public nu trebuie tratată cu indiferență și afirmă că violența morală poate preceda violența fizică.
Ultimatum pentru George Simion. PNȚCD amenință cu declararea oficială a AUR drept „partid extremist”
În finalul comunicatului, Aurelian Pavelescu îi cere liderului AUR să pună capăt imediat campaniei pe care o descrie drept una de incitare la ură. Președintele PNȚCD avertizează că, dacă solicitarea nu va fi respectată, formațiunea sa va face un pas oficial împotriva partidului condus de George Simion.