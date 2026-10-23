Luca Niculescu convoacă o ședință de urgență după atacurile din școli. Ministrul Educației cere măsuri sporite de securitate

Violența din școli ajunge pe masa Guvernului. Premierul Luca Niculescu a convocat o ședință de lucru la Palatul Victoria, vineri, la ora 09:00, pentru identificarea unor soluții urgente în vederea creșterii siguranței elevilor și profesorilor.
Ministrul Educației, Sorin Costreie, a anunțat că va solicita suplimentarea posturilor de paznici în școli. Printre măsurile analizate se numără și intensificarea acțiunilor de prevenție, identificarea timpurie a comportamentelor agresive și asigurarea consilierii psihologice pentru elevi.
Discuțiile au loc în contextul a două incidente violente. Vă reamintim că la Bistrița, un adolescent în vârstă de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg, în timp ce la Pitești, un elev de 15 ani a agresat doi colegi cu o macetă.
Luca Niculescu anunță un plan pentru siguranța în școli
În acest context, premierul Luca Niculescu a anunțat miercuri un plan de acțiune pentru creșterea siguranței în școli, care va include prezență preventivă în apropierea unităților de învățământ, măsuri împotriva violenței și sprijin psihologic pentru elevi.
Potrivit premierului, planul de acțiune avut în vedere ar urma să fie realizat împreună cu Ministerul de Interne, reprezentanții părinților, asociațiile de psihologi și cadrele didactice.
Direcțiile prezentate de Luca Niculescu includ:
prezență activă și preventivă în zonele școlare;
toleranță zero față de violență și de portul de arme albe;
sprijin psihologic în fiecare școală în care există această nevoie.
Programele „Masă sănătoasă” și „Școală după școală”, printre priorități
O altă direcție anunțată vizează protejarea și extinderea programelor destinate elevilor vulnerabili. Luca Niculescu a menționat explicit „Masă sănătoasă” și „Școală după școală”, fără să ofere detalii despre numărul beneficiarilor sau despre amploarea extinderii.
În paralel, acesta a susținut necesitatea corectării treptate a unor neajunsuri legislative, prin consultări cu profesorii și sindicatele. Mesajul nu identifică prevederile legislative vizate.
Digitalizarea educației și accesul la documente prin RO Wallet
Luca Niculescu a prezentat și digitalizarea educației drept o componentă importantă pentru reducerea decalajelor, simplificarea procedurilor administrative și pregătirea elevilor pentru economia viitorului.
În acest context, el a legat tranziția digitală din școli de implementarea RO Wallet, portofelul digital care, potrivit declarației sale, va facilita accesul la documentele școlare.