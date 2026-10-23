Luca Niculescu convoacă o ședință de urgență după atacurile din școli. Ministrul Educației cere măsuri sporite de securitate

Publicat 23 oct. 2026, 07:22 Actualizat 23 oct. 2026, 07:25 Sursă Realitatea PLUS

Violența din școli ajunge pe masa Guvernului. Premierul Luca Niculescu a convocat o ședință de lucru la Palatul Victoria, vineri, la ora 09:00, pentru identificarea unor soluții urgente în vederea creșterii siguranței elevilor și profesorilor.

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