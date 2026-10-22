Ce a discutat Nicușor Dan în ședința CSAT cu noii guvernanți

Publicat 22 oct. 2026, 19:07 Actualizat 22 oct. 2026, 19:56

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) s-a reunit joi, de la ora 18:00, pentru a analiza situația de securitate națională, în contextul atacurilor cu drone asupra unor nave comerciale din Marea Neagră. La ședință au participat și o parte dintre noii miniștri ai Cabinetului Niculescu.

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