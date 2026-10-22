Nicușor Dan, față în față cu Luca Niculescu, la prima ședință CSAT după învestirea noului guvern

Publicat 22 oct. 2026, 07:09 Actualizat 22 oct. 2026, 07:12

Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi prima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a țării după învestirea guvernului Luca Niculescu. Pe agenda discuțiilor se află implicațiile de securitate generate de ultimele incidente cu dronă din Marea Neagră. Șeful statului va analiza, alături de noii miniștri inclusiv măsurile de consolidare a capacităților de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii martitime a României.

Distribuie articolul