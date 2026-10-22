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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, față în față cu Luca Niculescu, la prima ședință CSAT după învestirea noului guvern

Președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat22 oct. 2026, 07:09
Actualizat22 oct. 2026, 07:12

Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi prima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a țării după învestirea guvernului Luca Niculescu. Pe agenda discuțiilor se află implicațiile de securitate generate de ultimele incidente cu dronă din Marea Neagră. Șeful statului va analiza, alături de noii miniștri inclusiv măsurile de consolidare a capacităților de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii martitime a României.

Discuțiile vin la doar câteva zile după  Întâlnirile pe care le-a avut Nicușor Dan la Bruxelles cu secretarul general al NATO Mark Rutte și cu premierul Bulgariei pe fondul incidentelor tot mai frecvente la Marea Neagră, inclusiv atacurilor cu drone asupra navelor comerciale.

Potrivit Administrației Prezidențiale, ședința CSAT, convocată de președintele Nicușor Dan, va avea loc la ora 18:00.

Este prima ședință a CSAT la care participă premierul Luca Niculescu și noii miniștri ai Cabinetului.

În cursul reuniunii, se vor analiza implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurile de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României, a precizat Administrația Prezidențială.

În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

Înainte de ședința CSAT, Nicușor Dan se întâlnește cu președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, Sean Clancy.

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