România cere întărirea apărării NATO la Marea Neagră. Nicușor Dan: „Așteptăm un sprijin mai puternic”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 oct. 2026, 09:44

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România solicită NATO un sprijin militar mai puternic în regiunea Mării Negre, inclusiv capacități suplimentare pentru combaterea dronelor și supravegherea spațiului aerian. Mesajul a fost transmis miercuri, 21 octombrie, după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, în cadrul căreia aliații au analizat incidentele recente din regiune și măsurile necesare pentru protejarea navigației, comerțului și infrastructurii energetice. Șeful statului a amintit și intervenția avioanelor F-16 românești, care au doborât două drone intrate ilegal în spațiul aerian al țării, în apropiere de Sulina.

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