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Politica· 2 min citire

România cere întărirea apărării NATO la Marea Neagră. Nicușor Dan: „Așteptăm un sprijin mai puternic”

Nicușor Dan, președintele României.

Nicușor Dan, președintele României.

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 oct. 2026, 09:44

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România solicită NATO un sprijin militar mai puternic în regiunea Mării Negre, inclusiv capacități suplimentare pentru combaterea dronelor și supravegherea spațiului aerian. Mesajul a fost transmis miercuri, 21 octombrie, după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, în cadrul căreia aliații au analizat incidentele recente din regiune și măsurile necesare pentru protejarea navigației, comerțului și infrastructurii energetice. Șeful statului a amintit și intervenția avioanelor F-16 românești, care au doborât două drone intrate ilegal în spațiul aerian al țării, în apropiere de Sulina.

Nicușor Dan a precizat că reuniunea NATO a avut loc în urma discuțiilor purtate la Bruxelles cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte, și premierul bulgar Rumen Radev. România a cerut consolidarea capacităților de apărare și adaptarea prezenței NATO în regiune, pe fondul amenințărilor care vizează atât spațiul aerian, cât și transportul maritim.

România cere NATO sisteme suplimentare pentru combaterea dronelor și supravegherea Mării Negre

Într-un mesaj publicat pe Facebook, președintele a explicat că autoritățile române au transmis aliaților necesitatea unor măsuri concrete pentru întărirea securității la Marea Neagră. Solicitările vizează echipamente și capacități suplimentare de combatere a dronelor, supraveghere și recunoaștere, dar și expertiză pentru gestionarea amenințărilor din regiune.

În urma întâlnirii mele de săptămâna trecută, de la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit ieri pentru a evalua ultimele evoluții din Marea Neagră și pentru a discuta măsuri concrete de consolidare a securității și de protejare a navigației, a comerțului și a infrastructurii energetice.

România a transmis mesajul direct că așteptăm un sprijin mai puternic prin capacități suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaștere și expertiză, precum și o postură NATO adaptată și consolidată în regiune. Acestea sunt esențiale pentru protejarea vieților, a comerțului global și a infrastructurii critice, precum și pentru menținerea Mării Negre în siguranță și deschisă.

— a declarat Nicușor Dan, președintele României.

Două drone, doborâte de avioanele F-16 ale României. Mesajul președintelui pentru piloți

Șeful statului a făcut referire și la incidentul din 17 octombrie, când două drone au pătruns ilegal în spațiul aerian românesc, deasupra apelor teritoriale din dreptul localității Sulina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit și au neutralizat aparatele fără pilot, la doar câteva minute după pătrunderea acestora în spațiul aerian național.

Nicușor Dan i-a felicitat pe piloții implicați în misiune și a subliniat că România va continua să își apere spațiul aerian și apele teritoriale, alături de aliații NATO.

România își face datoria, așa cum s-a întâmplat pe 17 octombrie, când două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au angajat și au doborât două drone care intraseră ilegal în spațiul nostru aerian național, deasupra apelor teritoriale românești din dreptul localității Sulina. Ambele au fost neutralizate în câteva minute de la pătrunderea în spațiul nostru aerian. Îi felicit pe piloții noștri pentru profesionalismul și viteza lor de reacție. Răspunsul României va rămâne ferm, ne vom apăra spațiul aerian și apele teritoriale în orice moment, alături de aliați.

— a mai spus Nicușor Dan, președintele României, precizat președintele României, despre angajamentul NATO.

În ultima parte a mesajului, președintele a insistat asupra importanței strategice a Mării Negre, nu doar pentru România și statele din regiune, ci și pentru întreaga Europă. Acesta a subliniat că protejarea rutelor comerciale și a infrastructurii critice reprezintă o preocupare comună a statelor NATO.

Totodată, Nicușor Dan a transmis că reuniunea Consiliului Nord-Atlantic a reconfirmat angajamentul aliaților de a apăra teritoriile statelor membre, inclusiv spațiul aerian și apele teritoriale ale României.

Securitatea Mării Negre este esențială nu doar pentru România și statele riverane, ci și pentru întreaga Europă și pentru comerțul internațional. O concluzie clară a ședinței de ieri este că solidaritatea aliaților este de neclintit. Angajamentul de a apăra fiecare teritoriu aliat, inclusiv apele și spațiul nostru aerian, este împărtășit de întreaga Alianță.

— a încheiat Nicușor Dan.
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