Nicușor Dan și premierul Bulgariei, întâlnire crucială cu șeful NATO, după valul de alerte de drone și vase lovite în Marea Neagră

Președintele Nicușor Dan va discuta joi, de la ora 14:30, ora României, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu premierul Bulgariei, Rumen Radev. Potrivit anunțului Administrației Prezidențiale, consultările vor viza securitatea la Marea Neagră, pe fondul incidentelor recente cu drone și al amenințărilor la adresa navigației.
Incidentele cu drone și siguranța navelor, pe agenda discuțiilor
Întâlnirea trilaterală va avea în centrul atenției situația de securitate din regiune. Cei trei lideri vor aborda inclusiv incidentele care au afectat nave din Marea Neagră, în contextul îngrijorărilor privind siguranța transportului maritim.
Consultările vin după ce România și Bulgaria au convenit să susțină, în cadrul Uniunii Europene și al NATO, măsuri mai ferme de combatere a dronelor. Nicușor Dan a discutat miercuri cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, despre atacurile asupra navelor comerciale și protejarea navigației în regiune.
Operațiune de salvare în apropiere de Sulina. Opt marinari, dați dispăruți
Între timp, autoritățile române au fost solicitate să intervină joi dimineață la o navă aflată la aproximativ 14 mile marine de Sulina, după izbucnirea unui incendiu la bord. Pentru operațiunea de căutare și salvare au fost mobilizate o navă și un elicopter.
Potrivit informațiilor comunicate de Autoritatea Navală Română în cursul dimineții, la bord se aflau 12 persoane. Patru sunt în siguranță, iar celelalte opt au fost date dispărute.
Cauza incendiului nu a fost stabilită, iar informațiile disponibile nu confirmă că nava ar fi fost lovită de o dronă.