Nicușor Dan și premierul Bulgariei, întâlnire crucială cu șeful NATO, după valul de alerte de drone și vase lovite în Marea Neagră

Scris de Darius Stănescu Publicat: 15 oct. 2026, 12:58

Președintele Nicușor Dan va discuta joi, de la ora 14:30, ora României, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu premierul Bulgariei, Rumen Radev. Potrivit anunțului Administrației Prezidențiale, consultările vor viza securitatea la Marea Neagră, pe fondul incidentelor recente cu drone și al amenințărilor la adresa navigației.

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