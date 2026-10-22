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Marius Lulea, atac dur la George Simion: ”Încearcă să construiască o versiune alternativă a evenimentelor”

Marius Lulea, atac dur la George Simion

Marius Lulea, atac dur la George Simion

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 oct. 2026, 19:46
Actualizat22 oct. 2026, 20:09
SursăRealitatea PLUS

Marius Lulea, fondatorul AUR, susține că persoane apropiate lui George Simion ar fi fost implicate într-o acțiune de intimidare și le îndeamnă să spună adevărul în fața anchetatorilor. Acesta afirmă că este dispus să participe la o examinare cu detectorul de minciuni, în aceleași condiții ca ceilalți implicați.

Marius Lulea, fondatorul partidului AUR, a făcut la Realitatea PLUS, noi declarații despre acțiunea de intimidare aflată în centrul unei dispute în care îl implică pe George Simion și pe mai multe persoane din anturajul acestuia. Lulea susține că unii dintre cei implicați ar fi putut fi manipulați și supuși unor presiuni psihologice, motiv pentru care îi îndeamnă să le ofere anchetatorilor informații despre cele întâmplate.

Acesta a făcut referire și la Ariadna Cârligeanu, despre care afirmă că i-ar fi cerut sprijin moral, susținând că se simțea intimidată de George Simion. Totodată, fondatorul AUR neagă că ar fi discutat cu aceasta despre organizarea vreunei acțiuni de intimidare și solicită autorităților să stabilească responsabilitățile fiecărei persoane implicate.

Marius Lulea susține că George Simion ar încerca să schimbe versiunea evenimentelor

Fondatorul AUR consideră că evoluțiile recente confirmă suspiciunile pe care afirmă că le-a exprimat încă de dimineață. În declarația sa, acesta îl acuză pe George Simion că ar încerca să prezinte o altă versiune a celor întâmplate și să transfere responsabilitatea către persoane din cercul său apropiat.

Ceea ce se întâmplă în aceste zile confirmă suspiciunile pe care le-am exprimat încă de dimineață. În loc să contribuie la clarificarea faptelor, consider că George Simion încearcă să construiască o versiune alternativă a evenimentelor și să transfere responsabilitatea asupra unor persoane din anturajul său.

Un aspect extrem de important este că, potrivit informațiilor pe care le dețin încă de duminică, printre persoanele implicate în acțiunea de intimidare se află oameni foarte apropiați lui George Simion, inclusiv rude ale acestuia. În opinia mea, alegerea acestor persoane nu a fost întâmplătoare. Cred că a apelat la oamenii în care avea cea mai mare încredere, tocmai pentru că o asemenea acțiune presupunea discreție și loialitate

— a declarat Marius Lulea

Apel către persoanele implicate să spună adevărul în fața anchetatorilor

Marius Lulea afirmă că unele dintre persoanele implicate ar putea să nu fi înțeles pe deplin consecințele faptelor și declarațiilor lor. Acesta susține că este posibil ca respectivele persoane să fi fost manipulate sau supuse unor presiuni psihologice și le cere să ofere autorităților informații sincere despre situație.

Vreau însă să transmit un mesaj de compasiune față de aceste persoane. Consider că unele dintre ele au fost folosite, manipulate și supuse unor presiuni psihologice, fără să înțeleagă pe deplin consecințele juridice ale faptelor și declarațiilor lor. Nu exclud ca ele să fie, la rândul lor, victime ale acestei situații.

Le îndemn să aibă curajul de a spune adevărul în fața polițiștilor și procurorilor. Nu trebuie să își sacrifice viitorul pentru a proteja pe altcineva. Dacă sunt convinse de veridicitatea afirmațiilor lor, le invit să accepte inclusiv o examinare cu detectorul de minciuni. Sunt dispus să particip la aceeași examinare, în condiții identice, inclusiv într-un cadru public, dacă legea permite. O asemenea examinare nu înlocuiește însă probele administrate de anchetatori

— a mai spus Marius Lulea

Ce spune Marius Lulea despre Ariadna Cârligeanu

În declarația sa, fondatorul AUR a făcut referire în mod direct la Ariadna Cârligeanu, afirmând că aceasta i-ar fi solicitat sprijin moral și i-ar fi spus că se simte intimidată de George Simion.

„În ceea ce o privește pe Ariadna Cârligeanu, precizez că aceasta mi-a solicitat sprijin moral, afirmând că se simte intimidată de George Simion și că nu mai rezistă psihic presiunilor la care susținea că este supusă. Nu exclud nici posibilitatea ca apropierea sa de mine să fi fost încurajată chiar de George Simion, pentru a construi ulterior această narațiune, deși nu dețin dovezi în acest sens. Chiar și într-o asemenea situație, o iert și nu îi port resentimente. Este o persoană tânără, care poate fi ușor influențată

— a declarat Marius Lulea

Fondatorul AUR neagă că ar fi discutat despre organizarea unei acțiuni de intimidare

Marius Lulea respinge categoric posibilitatea de a fi discutat cu Ariadna Cârligeanu despre organizarea unei acțiuni de intimidare. Potrivit acestuia, conversațiile dintre cei doi ar fi avut ca subiect situația politică din AUR și opinia sa privind necesitatea schimbării conducerii partidului.

Precizez categoric că nu am discutat niciodată cu Ariadna Cârligeanu despre organizarea vreunei acțiuni de intimidare. Discuțiile noastre au vizat situația politică din AUR și convingerea mea, exprimată public și în privat, că George Simion ar trebui să se retragă de la conducerea partidului, pentru a permite o nouă etapă de dezvoltare

— a spus Marius Lulea

Marius Lulea cere verificarea eventualelor presiuni asupra persoanelor implicate

Fondatorul AUR solicită ca ancheta să urmărească inclusiv posibilitatea ca declarațiile persoanelor implicate să fi fost influențate. Acesta susține că, în cazul în care asemenea presiuni sunt confirmate, ar putea exista consecințe penale separate.

Consider că autoritățile trebuie să verifice inclusiv eventualele încercări de influențare a declarațiilor persoanelor implicate. Dacă asemenea presiuni se confirmă, ele ar putea avea consecințe penale distincte.

Solicit autorităților să facă lumină în această situație și să stabilească responsabilitatea fiecărei persoane implicate. Adevărul nu se stabilește prin declarații televizate, campanii de imagine sau manipularea opiniei publice, ci prin probe și printr-o cercetare penală corectă.

Am încredere că instituțiile statului își vor face datoria.

— a conchis Marius Lulea
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