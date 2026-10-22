Marius Lulea, atac dur la George Simion: ”Încearcă să construiască o versiune alternativă a evenimentelor”

Marius Lulea, fondatorul AUR, susține că persoane apropiate lui George Simion ar fi fost implicate într-o acțiune de intimidare și le îndeamnă să spună adevărul în fața anchetatorilor. Acesta afirmă că este dispus să participe la o examinare cu detectorul de minciuni, în aceleași condiții ca ceilalți implicați.
Marius Lulea, fondatorul partidului AUR, a făcut la Realitatea PLUS, noi declarații despre acțiunea de intimidare aflată în centrul unei dispute în care îl implică pe George Simion și pe mai multe persoane din anturajul acestuia. Lulea susține că unii dintre cei implicați ar fi putut fi manipulați și supuși unor presiuni psihologice, motiv pentru care îi îndeamnă să le ofere anchetatorilor informații despre cele întâmplate.
Acesta a făcut referire și la Ariadna Cârligeanu, despre care afirmă că i-ar fi cerut sprijin moral, susținând că se simțea intimidată de George Simion. Totodată, fondatorul AUR neagă că ar fi discutat cu aceasta despre organizarea vreunei acțiuni de intimidare și solicită autorităților să stabilească responsabilitățile fiecărei persoane implicate.
Marius Lulea susține că George Simion ar încerca să schimbe versiunea evenimentelor
Fondatorul AUR consideră că evoluțiile recente confirmă suspiciunile pe care afirmă că le-a exprimat încă de dimineață. În declarația sa, acesta îl acuză pe George Simion că ar încerca să prezinte o altă versiune a celor întâmplate și să transfere responsabilitatea către persoane din cercul său apropiat.
Apel către persoanele implicate să spună adevărul în fața anchetatorilor
Marius Lulea afirmă că unele dintre persoanele implicate ar putea să nu fi înțeles pe deplin consecințele faptelor și declarațiilor lor. Acesta susține că este posibil ca respectivele persoane să fi fost manipulate sau supuse unor presiuni psihologice și le cere să ofere autorităților informații sincere despre situație.
Ce spune Marius Lulea despre Ariadna Cârligeanu
În declarația sa, fondatorul AUR a făcut referire în mod direct la Ariadna Cârligeanu, afirmând că aceasta i-ar fi solicitat sprijin moral și i-ar fi spus că se simte intimidată de George Simion.
Fondatorul AUR neagă că ar fi discutat despre organizarea unei acțiuni de intimidare
Marius Lulea respinge categoric posibilitatea de a fi discutat cu Ariadna Cârligeanu despre organizarea unei acțiuni de intimidare. Potrivit acestuia, conversațiile dintre cei doi ar fi avut ca subiect situația politică din AUR și opinia sa privind necesitatea schimbării conducerii partidului.
Marius Lulea cere verificarea eventualelor presiuni asupra persoanelor implicate
Fondatorul AUR solicită ca ancheta să urmărească inclusiv posibilitatea ca declarațiile persoanelor implicate să fi fost influențate. Acesta susține că, în cazul în care asemenea presiuni sunt confirmate, ar putea exista consecințe penale separate.