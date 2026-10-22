Marius Lulea, atac dur la George Simion: ”Încearcă să construiască o versiune alternativă a evenimentelor”

Publicat 22 oct. 2026, 19:46 Actualizat 22 oct. 2026, 20:09 Sursă Realitatea PLUS

Marius Lulea, fondatorul AUR, susține că persoane apropiate lui George Simion ar fi fost implicate într-o acțiune de intimidare și le îndeamnă să spună adevărul în fața anchetatorilor. Acesta afirmă că este dispus să participe la o examinare cu detectorul de minciuni, în aceleași condiții ca ceilalți implicați.

Distribuie articolul