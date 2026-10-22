Înșelăciune de 100.000 de lei în Prahova! Un bărbat și o femeie ar fi păcălit mai multe persoane să semneze contracte pentru telefoane și abonamente

Un bărbat și o femeie, ambii în vârstă de 39 de ani, sunt cercetați într-un dosar de înșelăciune, după ce ar fi determinat mai multe persoane din localitățile din apropierea municipiului Câmpina să încheie contracte pentru abonamente de telefonie mobilă și achiziția unor telefoane. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 100.000 de lei. Cei doi au fost reținuți inițial, însă ulterior procurorul a dispus măsuri preventive diferite.
Cum ar fi fost păcălite victimele să semneze contracte de telefonie mobilă
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au demarat cercetările după ce au apărut suspiciuni că mai multe persoane ar fi fost induse în eroare pentru încheierea unor contracte de telefonie mobilă.
Potrivit anchetatorilor, faptele cercetate s-ar fi petrecut în perioada 11 martie - 4 iunie 2024. Cei doi suspecți ar fi urmărit să obțină beneficii materiale în mod ilegal, folosindu-se de datele unor persoane pentru încheierea unor contracte de abonament și achiziționarea de telefoane.
„Din cercetările efectuate a reieşit că, în perioada 11.03.2024-04.06.2024, în scopul obţinerii unor foloase patrimoniale injuste, ar fi încheiat contracte de telefonie mobilă în numele mai multor persoane vătămate, fără ştirea acestora”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.
Conform informațiilor din anchetă, presupusele victime ar fi fost abordate în localitățile rurale din apropierea municipiului Câmpina, unde cei doi ar fi încercat să le convingă să accepte încheierea unor contracte.
Promisiuni că vor achita facturile și ratele telefoanelor
Surse judiciare citate de News.ro au explicat că bărbatul și femeia ar fi apelat la mai multe metode pentru a convinge oamenii să semneze documentele.
În unele situații, persoanele abordate ar fi acceptat să încheie contractele după ce li s-ar fi promis că cei doi vor achita ulterior atât facturile lunare, cât și ratele aferente telefoanelor cumpărate.
În alte cazuri, suspecții le-ar fi spus oamenilor că deplasarea la un magazin de telefonie mobilă avea doar scopul unei verificări și că nu urmau să își asume nicio obligație financiară.
În realitate, potrivit suspiciunilor anchetatorilor, documentele semnate ar fi reprezentat contracte pentru abonamente și achiziții de telefoane mobile, care puteau genera obligații de plată pentru persoanele respective.
Astfel, oamenii ar fi ajuns să figureze drept titulari ai unor contracte pe care nu ar fi înțeles pe deplin că le încheie sau ale căror costuri nu se așteptau să le suporte.
Prejudiciul este estimat la 100.000 de lei
Valoarea totală a prejudiciului investigat în acest dosar este estimată la aproximativ 100.000 de lei.
Polițiștii de investigații criminale au administrat probe pentru documentarea presupuselor fapte, iar la data de 21 octombrie 2026 au dispus reținerea celor doi suspecți pentru 24 de ore.
Cercetările vizează mai multe acte presupuse de înșelăciune, iar anchetatorii încearcă să stabilească numărul exact al persoanelor afectate, modul de operare și responsabilitățile fiecăruia dintre cei implicați.
Ce măsuri au fost luate împotriva celor doi suspecți
După ce au petrecut o noapte în arest, cei doi au fost evaluați în cadrul procedurilor judiciare, iar procurorul de caz a dispus măsuri preventive diferite.
În cazul bărbatului, a fost stabilit controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Femeia este cercetată în continuare în stare de libertate, potrivit informațiilor disponibile despre dosar.
Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și stabilirea eventualelor responsabilități penale.