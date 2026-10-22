Înșelăciune de 100.000 de lei în Prahova! Un bărbat și o femeie ar fi păcălit mai multe persoane să semneze contracte pentru telefoane și abonamente

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 oct. 2026, 19:14

Un bărbat și o femeie, ambii în vârstă de 39 de ani, sunt cercetați într-un dosar de înșelăciune, după ce ar fi determinat mai multe persoane din localitățile din apropierea municipiului Câmpina să încheie contracte pentru abonamente de telefonie mobilă și achiziția unor telefoane. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 100.000 de lei. Cei doi au fost reținuți inițial, însă ulterior procurorul a dispus măsuri preventive diferite.

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