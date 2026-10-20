Înșelăciune de peste un milion de euro: percheziții în București și Ilfov

Publicat 20 oct. 2026, 11:18 Actualizat 20 oct. 2026, 11:50

Polițiștii din Brașov desfășoară marți, 20 octombrie, trei percheziții domiciliare în București și județul Ilfov, într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, tăinuire și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 5,5 milioane de lei, echivalentul a peste un milion de euro.

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