Înșelăciune de peste un milion de euro: percheziții în București și Ilfov

Polițiștii din Brașov desfășoară marți, 20 octombrie, trei percheziții domiciliare în București și județul Ilfov, într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, tăinuire și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 5,5 milioane de lei, echivalentul a peste un milion de euro.
Cum ar fi fost pusă la cale presupusa înșelăciune
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov, patru persoane sunt vizate de anchetă. Începând din septembrie 2025, acestea ar fi făcut demersuri pentru preluarea a două societăți comerciale cu activitate reală pe numele unor persoane fără mijloace de subzistență sau fără adăpost.
Ulterior, în perioada octombrie 2025 – ianuarie 2026, persoanele cercetate ar fi comandat diverse mărfuri de la aproximativ 30 de furnizori. Pentru bunurile respective ar fi emis bilete la ordin cu scadențe de cel puțin 45 de zile, care au fost refuzate ulterior la plată din cauza lipsei disponibilului în conturi. În acest mod, persoanele vătămate ar fi suferit un prejudiciu total estimat la 5,5 milioane de lei.
Unde au loc perchezițiile și ce caută anchetatorii
Cele trei mandate de percheziție sunt puse în aplicare la două adrese din județul Ilfov și la o adresă din municipiul București. Polițiștii urmăresc să identifice și să ridice documente, obiecte și medii de stocare care pot contribui la clarificarea activității investigate.
În cadrul acțiunii urmează să fie pus în aplicare și un mandat de aducere. Operațiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor de la structurile de investigare a criminalității economice din București și Ilfov, precum și al serviciilor criminalistice din cele două unități teritoriale de poliție.
Au mai avut loc percheziții în acest dosar
Ancheta nu este la prima acțiune de acest fel. Potrivit IPJ Brașov, în aceeași cauză au fost efectuate anterior, în cursul anului 2026, alte 32 de percheziții domiciliare. Atunci, anchetatorii au ridicat bunuri de interes pentru dosar, inclusiv echipamente IT, dispozitive folosite la transportul mărfurilor și telefoane mobile, evaluate la aproximativ 147.500 de lei.
În urma măsurilor dispuse anterior, patru persoane au fost vizate de măsuri preventive: două au fost reținute, iar alte două au fost arestate preventiv, potrivit comunicării poliției. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a eventualelor responsabilități penale. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.