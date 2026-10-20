Atacul cu cuțitul de la școala din Bistrița a fost premeditat. Procurorii au descoperit mesaje în engleză și simboluri extremiste în baia unde s-a pregătit agresorul

Noi detalii ies la iveală în cazul atacului cu cuțitul produs la o școală din Bistrița, unde un elev de 13 ani a rănit o profesoară și doi colegi. Potrivit procurorilor, adolescentul ar fi pregătit dinainte agresiunea, venind la școală cu o cască de tip militar, o cagulă, mănuși și un briceag. Anchetatorii au descoperit, în baia în care băiatul s-ar fi echipat înainte de atac, mesaje scrise în limba engleză și simboluri cu caracter extremist, de extremă dreaptă.
Prim-procurorul Tribunalului Bistrița-Năsăud, Adrian Briciu, a oferit marți noi informații despre desfășurarea incidentului din 19 octombrie 2026. Potrivit acestuia, minorul nu a putut fi audiat până în prezent, iar anchetatorii nu au reușit să discute nici cu părinții săi.
Procurorul a mai precizat că, după incident, adolescentul nu a manifestat în mod vizibil regret sau remușcări, însă a subliniat că nu poate spune în ce măsură acesta conștientizează gravitatea faptelor.
Cum s-a pregătit elevul de 13 ani înainte de atac
Conform informațiilor prezentate de procurori, în dimineața zilei de 19 octombrie, în jurul orelor 8:00-8:30, elevul de clasa a VII-a s-a deplasat la unitatea de învățământ din Bistrița având în rucsac mai multe obiecte pe care le-ar fi folosit în timpul agresiunii.
Printre acestea se aflau o cască de tip militar, o cagulă, mănuși și un cuțit de tip briceag, arată news.ro.
Anchetatorii susțin că băiatul ar fi mers la școală cu intenția de a ataca un elev de clasa a VI-a din aceeași unitate de învățământ. Motivul invocat ar fi fost prejudecata agresorului față de aspectul fizic al colegului, pe care îl considera indian, cel mai probabil din cauza culorii mai închise a tenului.
După ce a ajuns la școală, adolescentul s-ar fi retras în baie, unde și-ar fi pus echipamentul. Ulterior, s-a îndreptat către sala de clasă în care se afla elevul vizat.
Procurorii consideră că pregătirile făcute înainte de incident reprezintă indicii importante în stabilirea caracterului premeditat al faptei.
Profesoara a încercat să îl oprească, apoi au fost atacați doi elevi
În momentul în care a ajuns la ușa clasei, adolescentul a fost întâmpinat de profesoară. Potrivit declarațiilor procurorului Adrian Briciu, băiatul ar fi atacat-o și ar fi lovit-o de mai multe ori cu cuțitul.
Agresiunea s-ar fi oprit după intervenția unui alt elev, care a încercat să îl ajute pe colegul aflat în pericol.
Minorul ar fi reușit totuși să intre în sala de clasă și să se apropie de elevul pe care intenționa să îl atace. În acel moment, un coleg s-a interpus între agresor și ținta acestuia.
Elevul care a intervenit a fost lovit cu cuțitul în zona capului. În același incident, agresorul ar fi reușit să îl rănească și pe colegul pe care îl căuta, provocându-i o leziune superficială la nivelul spatelui.
Intervenția elevului care a încercat să își protejeze colegul a contribuit la întreruperea agresiunii.
Mesaje în limba engleză și simboluri extremiste, descoperite în baie
Unul dintre elementele importante ale anchetei îl reprezintă descoperirile făcute de criminaliști în baia școlii, unde adolescentul s-ar fi pregătit înainte de atac.
Potrivit prim-procurorului Tribunalului Bistrița-Năsăud, pe pereții acoperiți cu faianță și pe rezervorul vasului de toaletă au fost identificate mesaje scrise în limba engleză, precum și însemne cu caracter extremist.
Procurorul a descris simbolurile drept elemente asociate extremismului legionar și extremei drepte.
Aceste descoperiri sunt analizate în cadrul cercetărilor pentru a se stabili semnificația lor și dacă au legătură cu pregătirea sau motivația atacului. Până la clarificarea tuturor aspectelor, nu pot fi trase concluzii definitive privind rolul mesajelor în comportamentul adolescentului.
Procurorii spun că băiatul nu a manifestat remușcări
Adrian Briciu a declarat că, în urma incidentului, adolescentul nu a părut să regrete ceea ce făcuse.
„Nu s-a manifestat în sensul că ar regreta fapta. Nu părea o persoană afectată, nu știu în ce măsură conștientizează”, a explicat prim-procurorul.
Totuși, această observație nu stabilește, în sine, nivelul de înțelegere a consecințelor de către minor. Procurorii au precizat că băiatul nu a fost încă audiat, astfel că împrejurările complete ale incidentului și perspectiva acestuia nu au fost clarificate printr-o audiere.
Nici părinții nu au putut fi audiați până în prezent. Tatăl adolescentului se află în afara țării, în timp ce mama este alături de fiul său la spital, în Cluj.
De ce nu poate răspunde penal elevul de 13 ani
În ceea ce privește răspunderea juridică, procurorul a explicat că minorul nu poate fi tras la răspundere penală, având în vedere vârsta sa.
Potrivit legislației române, copiii care nu au împlinit 14 ani nu răspund penal. În aceste condiții, măsurile care pot fi luate în cazul adolescentului țin de competența instituțiilor de protecție a copilului, în funcție de evaluările și procedurile aplicabile.
Adrian Briciu a menționat posibilitatea unor măsuri de supraveghere specializată, care pot fi analizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs atacul, inclusiv a motivației agresorului și a semnificației mesajelor și simbolurilor descoperite în școală.