Atacul cu cuțitul de la școala din Bistrița a fost premeditat. Procurorii au descoperit mesaje în engleză și simboluri extremiste în baia unde s-a pregătit agresorul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 19:39

Noi detalii ies la iveală în cazul atacului cu cuțitul produs la o școală din Bistrița, unde un elev de 13 ani a rănit o profesoară și doi colegi. Potrivit procurorilor, adolescentul ar fi pregătit dinainte agresiunea, venind la școală cu o cască de tip militar, o cagulă, mănuși și un briceag. Anchetatorii au descoperit, în baia în care băiatul s-ar fi echipat înainte de atac, mesaje scrise în limba engleză și simboluri cu caracter extremist, de extremă dreaptă.

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