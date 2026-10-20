Noi detalii despre starea de sănătate a profesoarei înjunghiate în Bistrița. Ce se știe despre elevul care a atacat-o

Publicat 20 oct. 2026, 14:05 Actualizat 20 oct. 2026, 14:11

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița au transmis noi informații despre starea de sănătate a profesoarei în vârstă de 28 de ani, înjunghiată de un elev într-o unitate de învățământ din municipiul Bistrița. Potrivit cadrelor medicale, femeia este în stare stabilă, este conștientă și cooperantă, iar evoluția sa este favorabilă.

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