Noi detalii despre starea de sănătate a profesoarei înjunghiate în Bistrița. Ce se știe despre elevul care a atacat-o

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița au transmis noi informații despre starea de sănătate a profesoarei în vârstă de 28 de ani, înjunghiată de un elev într-o unitate de învățământ din municipiul Bistrița. Potrivit cadrelor medicale, femeia este în stare stabilă, este conștientă și cooperantă, iar evoluția sa este favorabilă.
Elevul care a înjunghiat-o pe profesoară, supus unei evaluări medicale complexe
Conform unor surse Realitatea PLUS, elevul implicat în incident se află în curs de evaluare medicală complexă și interdisciplinară. Procesul ar urma să dureze mai multe zile, specialiștii încercând inclusiv să formuleze recomandările medicale adecvate în cazul acestuia.
Evaluarea se desfășoară cu respectarea confidențialității actului medical și a dreptului la protecția vieții private. Potrivit acelorași surse, specialiștii urmăresc să stabilească nevoile medicale ale copilului și măsurile potrivite în cazul său.
Cum s-a produs atacul de la școala din Bistrița
Incidentul a avut loc luni dimineață, 19 octombrie, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un elev de 13 ani ar fi atacat-o cu un cuțit pe profesoara de matematică, în vârstă de 28 de ani. Un alt elev, de 12 ani, a intervenit pentru a o apăra și a fost, la rândul său, rănit. Ambele victime au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, iar profesoara a fost operată.
În urma incidentului, cursurile de la școală au fost desfășurate online marți, 20 octombrie, iar unitatea de învățământ a solicitat sprijin pentru consilierea psihologică a elevilor afectați.