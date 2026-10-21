DIICOT a extins urmărirea penală în cazul lui Călin Georgescu. Percheziții la locuința expertului care i-a verificat locuința din Mogoșoaia: ce vor să afle procurorii

Publicat 21 oct. 2026, 14:08 Actualizat 21 oct. 2026, 14:56 Sursă Realitatea PLUS

Procurorii DIICOT au extins miercuri urmărirea penală în dosarul în care este vizat Călin Georgescu, dar și în cazul unui bărbat de 35 de ani. Potrivit unui comunicat de presă transmis de DIICOT, anchetatorii investighează fapte care ar fi fost comise pe 26 septembrie, la câteva zile după ce fostul candidat la prezidențiale a fost ridicat din trafic de procurorii anticorupție.

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