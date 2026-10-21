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Justitie· 2 min citire

DIICOT a extins urmărirea penală în cazul lui Călin Georgescu. Percheziții la locuința expertului care i-a verificat locuința din Mogoșoaia: ce vor să afle procurorii

Călin Georgescu/ Inquam Photos / George Călin

Călin Georgescu/ Inquam Photos / George Călin

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 oct. 2026, 14:08
Actualizat21 oct. 2026, 14:56
SursăRealitatea PLUS

Procurorii DIICOT au extins miercuri urmărirea penală în dosarul în care este vizat Călin Georgescu, dar și în cazul unui bărbat de 35 de ani. Potrivit unui comunicat de presă transmis de DIICOT, anchetatorii investighează fapte care ar fi fost comise pe 26 septembrie, la câteva zile după ce fostul candidat la prezidențiale a fost ridicat din trafic de procurorii anticorupție.

UPDATE - Călin Georgescu a fost audiat, miercuri, de către procurorii DIICOT. Acesta este vizat într-un nou dosar penal. Potrivit informațiilor obținute pe surse de Realitatea PLUS, el este cercetat pentru instigare la săvârșirea mai multor infracțiuni informatice. Concret, acesta i-ar fi cerut unui bărbat în vârstă de 35 de ani să verifice vila sa din Mogoșoaia, pentru a descoperi aparatura de interceptare instalată de anchetatorii DIICOT.

Potrivit surselor citate, scopul ar fi fost inclusiv „neutralizarea acestor dispozitive și perturbarea sistemelor de supraveghere”. Totul s-ar fi întâmplat pe 26 septembrie, la cinci zile după perchezițiile efectuate de procurori în locuința sa. Tentativa ar fi eșuat, iar miercuri ar fi avut loc două noi percheziții în București.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Procurorii DIICOT au efectuat miercuri noi verificări în dosarul în care este vizat Călin Georgescu și au extins urmărirea penală atât în cazul acestuia, cât și în cazul unui bărbat în vârstă de 35 de ani, potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS.

Faptele investigate de procurorii antimafia ar fi fost săvârșite pe 26 septembrie, la câteva zile după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de procurorii anticorupție.

"Astăzi, 21 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracţiunile de alterarea integrităţii datelor informatice și perturbarea funcţionării sistemelor informatice.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la data de 26.09.2026, un suspect în vârstă de 35 ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani (ce are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de către DIICOT – Structura Centrală) a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică. Demersul a avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul respectiv, în cadrul unei cauze penale în care au fost puse în aplicare și măsuri de supraveghere tehnică, împrejurări cunoscute de cei doi suspecți.

Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților

— au transmis reprezentanții DIICOT într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar întreaga acțiune beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Percheziții la locuința unui bărbat suspectat că ar fi verificat casa lui Călin Georgescu

Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, procurorii DIICOT au făcut miercuri percheziții la domiciliul bărbatului în vârstă de 35 de ani. Acesta este suspectat că ar fi verificat locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia pentru a stabili dacă procurorii DIICOT ar fi montat microfoane sau camere de supraveghere în imobil, în timpul verificărilor desfășurate în luna septembrie.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii DIICOT urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-ar fi produs faptele investigate.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, miercuri sunt prevăzute și audieri la sediul DIICOT în acest caz.

Călin Georgescu este vizat de ancheta procurorilor antimafia și se află în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

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