Scandal imobiliar la Iași: dezvoltator acuzat că ar fi vândut aceleași apartamente de mai multe ori. Prejudiciul, estimat la 7 milioane de euro

Un dezvoltator imobiliar din Iași a fost dus la audieri, marți, în urma unor percheziții efectuate de polițiști într-un dosar în care este investigat un presupus prejudiciu de aproximativ șapte milioane de euro. Anchetatorii suspectează că mai multe apartamente și spații dintr-un imobil ar fi fost promise spre vânzare de cel puțin două ori, către cumpărători diferiți.
Persoana vizată este Ștefan Adrian Popescu jr., în vârstă de 33 de ani. Cercetările sunt desfășurate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Iași, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași.
Percheziții în Iași într-un dosar cu acuzații de înșelăciune
Polițiștii au pus în aplicare, marți, cinci mandate de percheziție domiciliară la mai multe imobile din municipiul Iași, arată news.ro. Acțiunile au avut loc în cadrul unei anchete care vizează posibile fapte de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, fals în declarații, delapidare și participație improprie la înșelăciune, prin determinare.
În urma verificărilor efectuate la adresele vizate, anchetatorii au identificat și ridicat mai multe mijloace materiale de probă, care urmează să fie analizate în cadrul dosarului penal.
Dezvoltatorul imobiliar Ștefan Adrian Popescu jr. a fost condus la sediul Serviciului de Investigații Criminale Iași pentru audieri.
Aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători
Potrivit primelor date strânse de anchetatori, presupusele fapte s-ar fi desfășurat în perioada 2023-2026. În acest interval, o parte dintre apartamentele și spațiile cu alte destinații dintr-un imobil situat în municipiul Iași ar fi fost promise spre vânzare de mai multe ori.
Concret, unele unități locative ar fi fost incluse în tranzacții cu persoane fizice sau juridice diferite, deși fuseseră deja promise altor cumpărători. Dacă suspiciunile se confirmă, situația ar putea indica o schemă prin care mai mulți clienți au fost induși în eroare în legătură cu drepturile asupra acelorași proprietăți.
Anchetatorii încearcă să stabilească numărul exact al tranzacțiilor vizate, persoanele afectate și modul în care s-ar fi desfășurat operațiunile imobiliare.
Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 7 milioane de euro
Valoarea pagubelor produse prin presupusele fapte este estimată la circa șapte milioane de euro. Suma reprezintă prejudiciul luat în calcul în această etapă a anchetei, urmând ca verificările să stabilească amploarea exactă a situației.
Investigația vizează atât presupusele tranzacții imobiliare repetate, cât și celelalte infracțiuni cercetate de procurori. Documentele ridicate în timpul perchezițiilor ar putea contribui la clarificarea circuitului tranzacțiilor și a modului în care au fost încheiate contractele.
Cercetările sunt în desfășurare, iar polițiștii și procurorii urmează să analizeze probele strânse și declarațiile persoanelor implicate pentru a stabili circumstanțele exacte ale presupuselor infracțiuni.