Scandal imobiliar la Iași: dezvoltator acuzat că ar fi vândut aceleași apartamente de mai multe ori. Prejudiciul, estimat la 7 milioane de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 oct. 2026, 22:56

Un dezvoltator imobiliar din Iași a fost dus la audieri, marți, în urma unor percheziții efectuate de polițiști într-un dosar în care este investigat un presupus prejudiciu de aproximativ șapte milioane de euro. Anchetatorii suspectează că mai multe apartamente și spații dintr-un imobil ar fi fost promise spre vânzare de cel puțin două ori, către cumpărători diferiți.

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