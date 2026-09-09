Cine este afaceristul penal din avionul cu destinația Mykonos. Încrengăturile politicienilor cu magnatul imobiliarelor

Ion Virgil Lixandru, cunoscut dezvoltator imobiliar din Constanța și fost consilier local PNL, s-a numărat printre pasagerii avionului privat cu destinația Mykonos. În trecut, acesta a fost condamnat definitiv pentru dare de mită, iar una dintre firmele sale este implicată într-un litigiu comercial.
Ion Virgil Lixandru, dezvoltator imobiliar din Constanța și fost consilier local din partea PNL, s-a aflat printre persoanele care au călătorit cu un avion privat având ca destinație Mykonos.
Prin intermediul companiilor pe care le controlează, Lixandru a dezvoltat mai multe proiecte imobiliare de amploare în Constanța, Mamaia și București. Portofoliul său include construcții de locuințe și spații comerciale, dar unele dintre proiectele dezvoltate de firmele sale au fost în centrul unor controverse.
Proiectele imobiliare dezvoltate de Virgil Lixandru
Unul dintre proiectele asociate dezvoltatorului este complexul de pe Valea Portului din Constanța.
Proiectul a fost conceput la o scară considerabilă și include imobile cu până la 14 etaje, spații comerciale, o clădire de birouri, restaurante, cafenele și spații de locuit.
Activitatea lui Ion Virgil Lixandru în domeniul imobiliar este dublată însă de un trecut penal, acesta fiind condamnat definitiv de instanța supremă.
Condamnarea definitivă pentru dare de mită
În aprilie 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv pe Ion Virgil Lixandru la doi ani de închisoare cu suspendare pentru dare de mită.
Instanța a dispus, de asemenea, confiscarea unei sume de peste 1,5 milioane de lei.
Condamnarea reprezintă unul dintre episoadele din trecutul juridic al dezvoltatorului imobiliar, care ulterior și-a continuat activitatea prin intermediul companiilor pe care le controlează.
Firma Euro Vial Residence, chemată în instanță
Problemele juridice nu s-au limitat la condamnarea din 2014. Anul trecut, Euro Vial Residence SRL, firmă controlată de fostul consilier local PNL, a fost chemată în instanță de o companie din București.
Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Constanța.
Litigiul are în principal o componentă comercială și imobiliară și privește o dispută referitoare la parteneriatele sau obligațiile contractuale dintre părți în cadrul dezvoltării unor proiecte de construcții.
Ce cifră de afaceri a declarat firma pentru 2024
Datele financiare pentru anul fiscal 2024 arată dimensiunea activității companiei lui Virgil Lixandru.
Firma a declarat o cifră de afaceri de 17,2 milioane de lei și un profit de 485.903 lei.
În același timp, compania figura cu datorii de peste 101 milioane de lei și avea 29 de angajați.