Rețea de trafic de minori, destructurată la Iași. Patru persoane au fost reținute după ce mai multe fete dintr-un centru social ar fi fost obligate să se prostitueze

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 oct. 2026, 17:53

Anchetă de amploare în județul Iași, într-un dosar de trafic de minori și exploatare sexuală. Patru persoane, printre care o femeie și trei bărbați, au fost reținute de procurorii DIICOT, în timp ce alte două, ambele minore, au fost plasate sub control judiciar. Potrivit anchetatorilor, mai multe fete aflate într-un centru de asistență socială ar fi fost recrutate și constrânse să practice prostituția, inclusiv prin agresiuni, amenințări și șantaj.

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