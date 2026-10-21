Rețea de trafic de minori, destructurată la Iași. Patru persoane au fost reținute după ce mai multe fete dintr-un centru social ar fi fost obligate să se prostitueze

Anchetă de amploare în județul Iași, într-un dosar de trafic de minori și exploatare sexuală. Patru persoane, printre care o femeie și trei bărbați, au fost reținute de procurorii DIICOT, în timp ce alte două, ambele minore, au fost plasate sub control judiciar. Potrivit anchetatorilor, mai multe fete aflate într-un centru de asistență socială ar fi fost recrutate și constrânse să practice prostituția, inclusiv prin agresiuni, amenințări și șantaj.
Cazul a ieșit la iveală în urma unor percheziții desfășurate marți în 14 locații din județul Iași. Șase persoane au fost audiate, iar anchetatorii au ridicat probe care urmează să fie analizate în cadrul investigației.
Minore recrutate dintr-un centru de asistență socială
Potrivit procurorilor DIICOT Iași, presupusele fapte s-ar fi petrecut în intervalul septembrie 2025 - octombrie 2026. Anchetatorii susțin că o adolescentă de 17 ani, aflată într-un centru de asistență socială, ar fi profitat de vulnerabilitatea altor fete instituționalizate pentru a le atrage într-un mecanism de exploatare sexuală.
Conform informațiilor din dosar, victimele ar fi fost supuse unor presiuni psihice și fizice pentru a accepta practicarea prostituției. Printre metodele de constrângere descrise de anchetatori se numără agresiunile repetate, amenințările și șantajul cu distribuirea unor înregistrări video cu caracter sexual.
Procurorii susțin că unele dintre fete ar fi fost agresate la intervale de două-trei zile și presate să obțină bani din activități sexuale, arată news.ro.
Victimele ar fi fost transportate în diferite locuri din județul Iași
Conform anchetei, persoanele care ar fi apelat la serviciile sexuale ale victimelor le-ar fi preluat cu autoturismele și le-ar fi transportat în diferite locuri din județ.
Printre locațiile menționate de procurori se află o zonă cunoscută sub numele de „La punte”, dar și locuințe din mediul rural.
Anchetatorii susțin că persoanele cercetate ar fi identificat clienți și ar fi organizat deplasările victimelor. Banii obținuți din presupusa activitate infracțională ar fi fost însușiți de cei implicați, potrivit informațiilor din dosar.
Alte două adolescente ar fi fost implicate în recrutarea victimelor
Investigația vizează și alte două minore, în vârstă de 16 și 17 ani, despre care anchetatorii susțin că ar fi folosit metode similare pentru a recruta și exploata sexual fete aflate în același centru de asistență socială.
În dosar sunt cercetate și trei persoane majore, despre care procurorii afirmă că ar fi preluat două dintre victime, în vârstă de 14 și 17 ani, cu scopul de a le obliga să practice prostituția.
Potrivit anchetatorilor, una dintre persoanele majore ar fi folosit autoturismele pe care le avea la dispoziție pentru a aduce clienți unei adolescente de 17 ani. Aceeași persoană ar fi beneficiat, la rândul său, de servicii sexuale din partea victimelor, susțin procurorii.
Toate aceste aspecte fac obiectul cercetărilor, iar rolul fiecărei persoane implicate urmează să fie stabilit pe baza probelor administrate.
Patru persoane au fost reținute pentru trafic de minori
În urma operațiunii desfășurate în județul Iași, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a patru persoane, cu vârste cuprinse între 17 și 32 de ani.
Este vorba despre o femeie și trei bărbați, cercetați pentru trafic de minori. Alte două persoane, ambele minore, în vârstă de 16 și 17 ani, au fost plasate sub control judiciar.
În timpul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit și ridicat mijloace de probă care urmează să fie folosite în anchetă.
Cele patru persoane reținute urmează să fie prezentate în fața instanței, care va decide dacă se impune arestarea preventivă.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele, identificarea eventualelor altor persoane implicate și clarificarea modului în care ar fi fost organizată exploatarea victimelor.