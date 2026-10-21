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Politica· 1 min citire
Ministrul Justiției anunță reorganizarea sistemului de protecție a victimelor infracțiunilor
Foto/Arhivă/Profimedia
Publicat21 oct. 2026, 14:44
Actualizat21 oct. 2026, 14:48
Noul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a anunțat reorganizarea sistemului de protecție a victimelor infracțiunilor, prin înființarea unei structuri centrale și a unor structuri regionale. Planul prevede atragerea a 125 de persoane din segmente instituționale deja existente și aplicarea unor politici unitare pentru sprijinirea victimelor.
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