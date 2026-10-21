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Politica· 1 min citire

Ministrul Justiției anunță reorganizarea sistemului de protecție a victimelor infracțiunilor

Foto/Arhivă/Profimedia

Foto/Arhivă/Profimedia

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Scris deIulian Budusan
Publicat21 oct. 2026, 14:44
Actualizat21 oct. 2026, 14:48

Noul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a anunțat reorganizarea sistemului de protecție a victimelor infracțiunilor, prin înființarea unei structuri centrale și a unor structuri regionale. Planul prevede atragerea a 125 de persoane din segmente instituționale deja existente și aplicarea unor politici unitare pentru sprijinirea victimelor.

O structură centrală și servicii regionale

Radu Marinescu a prezentat reorganizarea sistemului de protecție a victimelor infracțiunilor printre direcțiile de acțiune ale Ministerului Justiției. Potrivit ministrului, noua organizare va include o structură centrală și structuri regionale, cu scopul de a asigura o abordare unitară în sprijinirea persoanelor afectate de infracțiuni.

Pentru funcționarea acestui mecanism, ar urma să fie atrase 125 de persoane din structuri existente, fără ca ministrul să detalieze, în declarațiile prezentate, calendarul implementării sau distribuția personalului.

Politici unitare pentru protejarea victimelor

Ministrul a precizat că proiectul de reorganizare există deja și urmărește coordonarea măsurilor de protecție printr-un set comun de politici. Inițiativa face parte din planul mai amplu de reformă instituțională prezentat în cadrul discuțiilor privind prioritățile Ministerului Justiției.

Reorganizarea vine în contextul în care autoritățile urmăresc îmbunătățirea modului în care sunt sprijinite victimele infracțiunilor. Rămâne de văzut cum vor fi organizate concret structurile regionale și când va deveni operațional noul sistem.

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