Ministrul Justiției anunță reorganizarea sistemului de protecție a victimelor infracțiunilor

Publicat 21 oct. 2026, 14:44 Actualizat 21 oct. 2026, 14:48

Noul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a anunțat reorganizarea sistemului de protecție a victimelor infracțiunilor, prin înființarea unei structuri centrale și a unor structuri regionale. Planul prevede atragerea a 125 de persoane din segmente instituționale deja existente și aplicarea unor politici unitare pentru sprijinirea victimelor.

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