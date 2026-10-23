Emil Boc vorbește despre schimbarea conducerii PNL. Mesaj cu subînțeles pentru Ilie Bolojan

Publicat 23 oct. 2026, 13:23 Sursă Realitatea PLUS

Emil Boc transmite un mesaj care poate fi interpretat drept un semnal pentru schimbarea raportului de forțe de la conducerea Partidului Național Liberal. Primarul municipiului Cluj-Napoca a vorbit despre posibilitatea ca tabăra liberal-conservatoare să preia conducerea efectivă a partidului, în funcție de schimbările din societate și de direcția pe care liberalii decid să o urmeze. Declarațiile vin într-un moment tensionat pentru PNL, după pierderea guvernării și trecerea în opoziție, în timp ce Ilie Bolojan se confruntă cu tot mai multe critici din interiorul formațiunii.

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