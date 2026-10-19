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Politica· 2 min citire

Revoltă în PNL! Alin Tișe îi cere demisia lui Bolojan și îi îndeamnă pe liberali să nu renunțe la funcții: „Pleacă toți sau niciunul!”

Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 09:49

Alin Tișe lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și îi cere să demisioneze de la conducerea PNL. Șeful Consiliului Județean Cluj îi îndeamnă pe liberalii din întreaga țară să nu renunțe la funcțiile politice pe care le ocupă și susține că primii care trebuie să plece sunt cei care au condus partidul în actuala situație. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Tișe îi acuză pe liderii PNL de incompetență și le transmite că nu pot decide cine rămâne în funcție și cine trebuie să plece.

Alin Tișe îi cere demisia lui Ilie Bolojan: „Primul care trebuie să demisioneze”

Președintele CJ Cluj nu își ascunde nemulțumirea față de actuala conducere a liberalilor. Acesta îl indică direct pe Ilie Bolojan drept primul care ar trebui să își dea demisia și susține că oamenii din teritoriu nu trebuie să plătească pentru deciziile luate la vârful partidului. Potrivit lui Tișe, primarii, consilierii și ceilalți membri PNL au muncit pentru funcțiile pe care le ocupă, iar conducerea nu are dreptul să îi sacrifice pentru propriile greșeli.

AJUNGE! PLEACĂ TOȚI SAU NICIUNUL! Niciun penelist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice! Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă, care au adus partidul în acest dezastru!

Oamenii au muncit pentru funcțiile pe care le ocupă. Nu sunt vinovați pentru conducerea și managementul defectuos al celor care au dus partidul în această situație! Primul care trebuie să demisioneze este Ilie Bolojan, împreună cu toți cei incompetenți din conducere, care, luați la un loc, nu au voturile unui singur primar PNL!

— a declarat Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

Atac la conducerea PNL. Tișe îi acuză pe liderii partidului că au decis singuri viitorul liberalilor

Alin Tișe este nemulțumit și de faptul că deciziile privind intrarea la guvernare sau trecerea în opoziție au fost luate fără consultarea membrilor din teritoriu. Acesta susține că liderii partidului ar trebui să își asume responsabilitatea pentru situația în care a ajuns PNL, în loc să le ceară altora să renunțe la funcții. Mai mult, șeful CJ Cluj consideră că partidul nu aparține unui grup restrâns de oameni din conducere, ci tuturor celor care au muncit pentru el.

Lăsați oamenii în pace! Nu le decideți voi soarta, viața și viitorul familiilor lor! Nu i-ați întrebat, în țară, pe oameni, dacă vor să fie la putere sau opoziție, ați decis singuri. Acum voi trebuie să plecați primii. Și in regim de urgență! Plecați voi, cei care ați adus partidul aici prin incompetență! Poate că primarii PNL din țară și președinții de Consilii Județene, consilieri locali și județeni, vă vor face să înțelegeți că acest partid nu este «pe persoană fizică», ci aparține tuturor celor care am muncit, am luptat și ne-am dedicat total!

— a mai spus liberalul.

Alin Tișe cere plecarea tuturor celor numiți politic: „Abia atunci vorbim de corectitudine”

Liderul liberal merge și mai departe cu acuzațiile și susține că, dacă se pune problema unor demisii în masă, atunci regula ar trebui să se aplice tuturor celor care ocupă funcții politice, nu doar unora dintre membrii PNL. Tișe îi include aici și pe cei care au ajuns în funcții de conducere sau în consilii de administrație. În opinia sa, nu este corect ca unii liberali să fie obligați să plece, în timp ce alții își păstrează posturile.

Când vor plecat toți cei din PNL: Toate funcțiile politice deținute de PNL – directori, consilieri, șefii de peste tot ajunși acolo indiferent de formulă, și cei care ocupă funcții în consilii de administrație bănoase, toți cei la care le-ați prelungit mandatele înainte de termen doar ca să rămână acolo și cei pe care vreți să îi înșurubați în funcții, atunci să vorbim despre plecări în masă! Abia când pleacă aceștia toți, dar absolut toți, atunci vorbim de corectitudine. Altfel, rămâne un joc penibil de imagine care pedepsește și sacrifică doar pe o parte dintre cei din PNL, care au fost și sunt loiali acestui partid. Toți au ajuns acolo prin munca tuturor membrilor de partid!

— a mai menționat Alin Tișe.

În finalul mesajului, Alin Tișe îi acuză pe cei aflați la conducerea PNL de ipocrizie și susține că vorbesc despre reformarea țării, deși nu au reușit să reformeze propriul partid. Șeful CJ Cluj insistă că funcțiile politice nu pot fi împărțite sau retrase după bunul plac al conducerii și le cere liderilor liberali să își asume responsabilitatea pentru deciziile care au adus partidul în actuala situație.

Lăsați ipocrizia și șmecheria politică deoparte! Pretindeți că vreți reformarea țării și continuați cu combinațiile într-un partid profund nereformat. Deci, nu puteți voi cei incompetenți politic, să decideți care PNL-ist pleacă și care rămâne în funcțiile politice, pentru că toți au muncit politic. Nu vă mai ascundeți în spatele procedurilor de numire sau promovare prin care au ajuns în aceste funcții, pentru a scăpa de răspundere! Fie pleacă toți, fie niciunul! Nu ne luați de proști! Cei care trebuie să plece sunt cei din conducere incompetenți care au adus PNL în acesta situație imposibilă. PNL nu este proprietatea unei conduceri. Este partidul tuturor celor care l-au construit prin muncă, implicare și sacrificiu!

— a încheiat președintele CJ Cluj.
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