Revoltă în PNL! Alin Tișe îi cere demisia lui Bolojan și îi îndeamnă pe liberali să nu renunțe la funcții: „Pleacă toți sau niciunul!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 oct. 2026, 09:49

Alin Tișe lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și îi cere să demisioneze de la conducerea PNL. Șeful Consiliului Județean Cluj îi îndeamnă pe liberalii din întreaga țară să nu renunțe la funcțiile politice pe care le ocupă și susține că primii care trebuie să plece sunt cei care au condus partidul în actuala situație. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Tișe îi acuză pe liderii PNL de incompetență și le transmite că nu pot decide cine rămâne în funcție și cine trebuie să plece.

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